¿Nobel de la Paz para primeros ministros griego y macedonio?

La semana en imágenes (del 17 al 23 de diciembre de 2018)

'Roma' avanza en su camino a los Oscar

La película mexicana "Roma" está entre las precandidatas al Óscar a la mejor película en lengua extranjera junto a la colombiana "Pájaros de verano". Son las únicas películas latinoamericanas de una lista que incluye a la danesa "The Guilty", la alemana "Never Look Way", la japonesa "Shoplifters", la surcoreana "Burning" o la polaca "Cold War", kazaja "Ayka" y la libanesa "Capernaum". (17.02.2018)