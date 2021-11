Alberto Fernández dice que "Argentina no se va a arrodillar ante el FMI"

El que debe tiene que pagar. Al parecer, estos señores no son buenos para pagar, pero si para gastar. El futuro de un país depende de la propia gente y no de factores externos. _Es más fácil buscar excusas y responsables afuera. Hay que mirar hacia adentro del país y el responsable es el derroche.

Edwin Frugone (Facebook)

Fue un préstamo exorbitante. El FMI jamás debió habérselo dado al Gobierno ultraliberal de Macri. Así como esa plata entró, se fugó a los paraísos fiscales.

María Cristina Cortizo (Facebook)

Los países funcionan como la mayoría de las personas, quieren tener todo rápido y con poco esfuerzo. Se la pasan pidiendo dinero, gastan sin medida, se endeudan hasta el copete, muestran un falso bienestar y, cuando ya no pueden, más todo se derrumba. Es como construir sobre arena. No se puede construir una economía basada en deudas, porque siempre llegan los cobradores.

Wellington Asunción (Facebook)

¿Por qué el Fondo Monetario Internacional le concedió semejante préstamo a Mauricio Macri? Fue una negligencia de la entonces presidenta del FMI.

Julio Tovar (Colombia)

No estoy de acuerdo con Macri. Pero un país soberano no puede amenazar a quien le prestó dinero. Fernández lo único que hace es culpar a Macri de todo. Fue elegido para gobernar, pero no gobierna.

Jorge Daniel Lasave (Facebook)

El futuro de los argentinos se puso en riesgo el día en que se tomó esa deuda innecesaria. Hasta el día de hoy, no sabemos para qué y a dónde fueron los fondos.

Ronald Javier Vera (Facebook)

Los gobernantes latinoamericanos, como siempre, culpan a los otros y creen que el fracaso ha sido culpa del resto del mundo. Si de verdad quieren que nuestros países salgan adelante, tienen que disminuir el gasto público, reducir los puestos de los políticos y combatir la corrupción. Tienen que trabajar de verdad por los ciudadanos. Y así no tienen que pedir un préstamo.

Carlos Rojas (Colombia)

Néstor pagó la deuda en 2008, deuda que ellos no habían tomado. Después de tantos años, Macri los endeuda a 100 años y fuga toda la plata a los paraísos fiscales.

Rachid Asenie (Facebook)

México lucha contra la fuga de cerebros

La fuga de cerebros en México se da desde hace décadas. El discurso del presidente es contra la élite que gobierna la UNAM, los que no pertenecen a esa élite no tienen oportunidades. Podemos estar en desacuerdo con el señor Andrés Manuel López Obrador, pero él no es el culpable de los males de México, mi país lleva décadas sumido en el abandono. No es un país pobre, pero todo queda en manos de los ricos y políticos que solo quieren tener dinero.

Ernesto Terven (México)

Se nota que no importa de qué lado estés, de la izquierda o la derecha, no les interesa la ciencia. En Brasil, con la ultraderecha en el poder, vivimos lo mismo, recientemente sufrimos un corte del 92 % del presupuesto destinado a la investigación científica.

Ilka Afonso Reis (Facebook)

En México, la ciencia nunca ha sido valorada, ni por este Gobierno ni por los anteriores. Tampoco es valorada por los empresarios mexicanos o extranjeros, y en muchas ocasiones tampoco es valorada por la propia sociedad.

Terry García (Facebook)

La mala gestión de los gobernantes, las dificultades para crear empresas de innovación, y la poca oferta laboral hacen que los talentos se vayan a los países donde sí son valorados y donde hay oportunidades. Así es como se forma el círculo vicioso del subdesarrollo.

Reinaldo Suárez (Facebook)

Esto tiene años, y lo peor es que hay mucho talento, pero mal pagado. Se van porque no los contratan, y, si los contratan, les quieren pagar muy poco.

Luis M. (Facebook)

La mayor mina de cobre en Perú suspende sus operaciones

Ya es tiempo de que asuman la responsabilidad por el medioambiente y de que los contratos sean renegociados, los peruanos lo exigen.

Elias Remi (Facebook)

Si esto es lo que quieren los campesinos del lugar, está bien. Lástima que no solo los afecta a ellos, sino que también afecta a la región y a todo el país.

Alejandro Gutiérrez (Facebook)

Las mineras vienen a América Latina y saquean los minerales. Además no cumplen con los derechos laborales de los pueblos.

David Cárdenas (Facebook)

En Chile, las compañías mineras han llegado a pagar alrededor de 24.000 dólares a cada trabajador, para que se termine el conflicto. Los trabajadores tienen que exigir sus derechos.

Juan Fernando (Chile)

De toda esa riqueza, solo le llega muy poco a los campesinos y a otros sectores de Perú. Es muy triste ver como hay personas que apoyan este saqueo, la minería enriquece a unos y empobrece aún más a nuestros pueblos.

Gerardo Bejarano (Facebook

