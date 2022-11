"No se practican las vasectomías por falta de educación"

¿Por qué es tan poco usual la vasectomía en Latinoamérica?

No deje su destino en manos de otros. Si usted no quiere hijos, sea hombre o mujer, cuídese. Si no se ve obligado a cuidar a un bebé por dejar una decisión tan importante en manos de otra persona. Mujeres, cuídense, hombres, cuídense, y así no tendrán que ser padres si no quieren.

Mónica Mejías, Facebook

La razón por la que no se practican las vasectomías es por falta de educación en Latinoamérica, en especial en los temas de salud sexual y reproductiva.

Andrés Odeon, Facebook

Porque es innecesaria, hay otros métodos anticonceptivos que son menos invasivos.

Patricio Wall, Facebook

En México es gratuita y hay compañías que la incentivan.

David Del Campo, México

Ojalá los hombres tomaran más conciencia y adoptaran este método anticonceptivo, claro, pero primero tienen que estar seguros de no querer reproducirse.

Soledad Rozo, Facebook

Ignorancia, falta de empatía, falta de educación, religión, machismo, terquedad, etc.

Rafael Madrid, Facebook

Los ucranianos se reúnen en el centro de Jersón para celebrar la reconquista de su ciudad.

Ucrania dice que recuperó el control de 60 poblaciones en Jersón

Ahora hay que establecer el orden y tratar de hacer una estrategia de bloqueo y vigilancia.

Fernando Roldán, Facebook

Dicen recuperar, pero en realidad el ejército ruso se retiró de manera voluntaria.

Manuel Trinidad, Facebook

Es inevitable que Ucrania recupere su territorio, pero no puede faltar el apoyo de Occidente.

Juan Núñez, Facebook

Si bien es cierto, no hay que confiarse, seguramente el invasor tiene algo preparado.

Gustavo Hidalgo, Facebook

No recuperaron nada, Rusia solo se alejó. Ucrania no ha recuperado nada de lo que perdió.

Enrique Hernández, Honduras

Jeff Bezos anuncia que donará gradualmente la mayor parte de su fortuna

No es donar, es transferir sus riquezas a una supuesta fundación para no pagar impuestos y hacerse más rico. Es lo mismo que hace Bill Gates.

Robinsón González, Facebook

Que empiece por pagar salarios dignos a sus empleados, y que pague los impuestos correspondientes a sus ingresos.

Cecilia Martín, Facebook

Que invierta en la protección del medioambiente y que proteja a los habitantes para que tengan un mejor bienestar y así proteger el futuro del planeta.

Adrián Hel, Facebook

Debería invertir en los países que tienen déficit fiscal que ahoga a la población.

Pedro Molina, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.