¡No más dinero de los cómplices de Putin!

Tienen piscinas con jacuzzi, un cine a bordo, comedores elegantes, grandes pistas de baile y, por supuesto, el obligatorio helipuerto: un super yate es el máximo símbolo de estatus para cualquier oligarca. Con la afición de los multimillonarios rusos al lujo decadente, los fabricantes de estos palacios flotantes ganan mucho dinero.

Solo el precio de compra de los dos barcos más caros de los oligarcas rusos, el "Eclipse" de Roman Abramovich y el "Dilbar" de Alischer Usmanov, se estima en unos 1.500 millones de dólares. Lujo "made in Germany": construido en astilleros tradicionales de Hamburgo y Bremen. Ya en 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, se planteó en la prensa alemana y europea la cuestión de si la Europa democrática no estaba aceptando con demasiada ligereza estos cuestionables miles de millones de Rusia. Hubo voces similares tras el envenenamiento del crítico del Kremlin Alexei Navalny. Pero hasta ahora no ha pasado nada.

Poner freno a los nuevos ricos rusos vinculados al Kremlin

Desde hace dos décadas, los nuevos ricos rusos invierten mucho en inmuebles de lujo en Europa Occidental y compran en las boutiques más caras de París, Milán o Roma. Les gusta especialmente disfrutar de su riqueza aquí, en Occidente. No en Norilsk o en el Distrito Autónomo de Chukchi, al noreste de Rusia, donde los metales preciosos, el petróleo y el gas son extraídos en su nombre en las condiciones más adversas por rusos comunes.

Eugen Theise, originario de Kiev

Los nuevos ricos rusos envían a sus hijos a escuelas de élite muy costosas en Occidente, incluida Alemania. Y sin embargo, desprecian el ideal europeo de una sociedad libre y democrática. En cambio, apoyan el régimen cleptocrático de un dictador cada vez más agresivo en sus deseos revisionistas.

El hecho de que en Rusia no hay acceso a las materias primas del país sin lealtad al Kremlin debería haber quedado claro para todos, al menos desde el encarcelamiento y la expropiación del antiguo magnate del petróleo Mijaíl Jodorkovski, hace casi 20 años. La lealtad absoluta se recompensa con licencias de producción, grandes contratos estatales y subvenciones. En la privatización de las grandes empresas industriales y en el reparto de los puestos más importantes de las empresas estatales de materias primas, no quedó fuera nadie de la guardia oligarca de Putin.

Las sanciones no son suficientes

Ganan miles de millones y son condecorados con medallas por ello. Los oligarcas apoyan cada anexión del gobernante del Kremlin, aceptan cada asesinato del régimen ordenado por el Estado, cada envenenamiento de críticos del régimen. Y ahora también la sangrienta guerra de agresión contra Ucrania, la primera a esta escala en Europa desde Hitler. La sangre de los ucranianos está ahora también en sus manos. Su dinero es un dinero maldito. Pero pocos de ellos figuran aún en la lista de sanciones de la Unión Europea.

Pero incluso si entran en la lista de sanciones, las medidas correspondientes serán difíciles de aplicar. También aquellas contra Vladimir Putin, que mientras tanto ha sido sancionado en persona. Los cleptócratas rusos, los cínicos que se benefician del régimen y probablemente también el propio dictador, han perfeccionado el arte de ocultar sus fortunas durante las décadas que llevan en el poder.

Pretensiones absolutistas como las de Luis XIV

El "Palacio de Putin" en la ciudad meridional rusa de Gelendzhik, revelado por el ahora encarcelado crítico del régimen Alexei Nawalny, muestra una pretensión absolutista como la del Rey Sol Luis XIV. Pero sobre el papel no pertenece ni al propio monarca ni al Estado, sino a empresas discretas a través de cuyas cuentas fluyen miles de millones hacia el magnífico edificio. Y de forma indirecta: de las cuentas de una red de empresas propiedad de personas que deben su riqueza únicamente al gobernante del Kremlin.

La lujosa residencia de Putin en la costa del Mar Negro.

Las participaciones en empresas de miles de millones de dólares de un violonchelista amigo de infancia de Putin, Sergei Roldugin, que se revelaron en los Papeles de Panamá, son otro ejemplo excelente del arte ruso del ocultamiento. Ya sea el propio dictador, sus amigos de infancia o los oligarcas, todos tienen práctica en permanecer en el más absoluto anonimato con la ayuda de empresas ficticias y testaferros. Y, si es necesario, eso sirve para eludir sanciones.

Acabar la vida lujosa de los oligarcas en Europa Occidental

En respuesta a la guerra de Putin contra Ucrania, pero también para proteger la democracia en Alemania y en el continente, Europa debe renunciar por fin al dulce veneno del gran dinero de los multimillonarios del Kremlin. Todos ellos deben ser incluidos en la lista de sanciones de la UE, sin excepción. Más aún: para identificar el dinero ruso dudoso de todos los secuaces del gobernante del Kremlin, hay que reforzar masivamente la Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania, hasta ahora descuidada.

Aparte de todas las medidas políticas, es crucial que no solo Putin sino también sus oligarcas sean condenados al ostracismo en Occidente sin excepción. La decencia exige que nos abstengamos de hacer negocios que permitan a los cómplices de un sangriento dictador vivir su bonita vida. Un comienzo sería dejar de mantener o reparar los yates de lujo de los rusos construidos en Alemania. Algo similar a lo que ya ha ocurrido en la aviación civil con las últimas sanciones. Si castigamos así a los viajeros aéreos comunes de Rusia, ¿por qué perdonamos a los secuaces de Putin?

