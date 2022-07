Rusia “no quiere terminar" la guerra, dice Zelenski

La paradoja es cruel, tanto avance científico en el mundo y lo usamos para destruir y dominar. Regalan misiles y tanques, pero no regalan semillas ni máquinas de labranza o cosechadores. Tal vez nos merecemos todo esto.

Ricardo Pérez, Facebook

Lamentablemente nadie va a ayudar a Ucrania, tendrán que salir solos de este problema.

Zoraida Matsumoto, Perú

Los invasores nunca van a querer terminar con la guerra, especialmente cuando la guerra tiene carácter expansionista.

Pablo Vega, Facebook

¿Rusia no quiere? Ellos fueron los primeros en la mesa de paz, fueron los primeros en pedir la rendición de Ucrania. Ucrania no tenía armamento y fue Zelenski quien endeudó a Ucrania para la compra de armamento.

Matías Rodríguez, Facebook

Mientras tanto están terminando con la vida de inocentes.

M. Morales, Facebook

Ahora resulta que los rusos no quieren parar con la guerra. Ellos fueron los que pidieron solucionar el conflicto armado a través de reuniones diplomáticas, reuniones que el gobierno ucraniano abandonó. El único que no desea detener la guerra es Zelenski, que solicita a Estados Unidos y a los países europeos más sanciones económicas y armamento para continuar con la guerra.

Eugenio Molina, Facebook

Chrystia Freeland, ministra de Finanzas de Canadá.

Canadá: tener a Rusia en cita del G20 es "como invitar a un pirómano a una reunión de bomberos"

Lo mismo hubiera dicho cuando Estados Unidos invadió Irak, Libia y tantos otros países.

Fernando Cerro, Facebook

El problema es de la sociedad rusa que no se impacienta frente a la presencia de su gobernante. Los que reclaman y son apresados deberían ser apoyados por el resto del mundo para que se elimine el miedo en Rusia.

Benicio Arcos, Ecuador

Todos son responsables. No aceptan acuerdos, pero sí armas. No más armas, no más guerras.

Crianza Consciente, Facebook

Rusia debería ser expulsada, es un país que no busca la paz.

Juan Paulette, Facebook

La OTAN provocó toda esta situación.

José Herrera, Facebook

Panamá registra nueva jornada de protestas y bloqueos de vías

También hay crisis en la salud, ya no hay medicamentos. No han resuelto los problemas principales del país (educación, salud e infraestructura) por la corrupción, el despilfarro de los bienes del Estado y la mala administración.

Yadira Gratacos, Panamá

Centroamérica está convulsionada, algo bueno tiene que salir de todo esto. Los pueblos centroamericanos debemos recuperar nuestros países que están en manos de la oligarquía.

M. Ales, Costa Rica

Panamá estalló socialmente, algo que tenía que ocurrir. Es un paraíso fiscal que beneficia el lavado de dinero, pero el pueblo no recibe nada. Hoy sale a la luz la pobreza de Panamá y el falso progreso.

O. Sánchez, Facebook

