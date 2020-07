No habrá Balón de Oro este 2020

"Ante circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales. Por primera vez en su historia, que comenzó en 1956, el Balón de Oro France Football no será atribuido en 2020, ante la falta de suficientes condiciones igualitarias", escribe la revista France Football, organizadora del premio, en un comunicado publicado en su página de internet.

El semanario considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni "a nivel estadístico ni de preparación", ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera.

El redactor jefe de France Football, Pascal Ferré, confirmó en la emisora "France Info" que se trata de una medida puntual y que, aunque "es difícil proyectarse en el futuro", habrá nuevas ediciones del premio después de este paréntesis.

El récord de Messi

Entre 2010 y 2015, la elección del ganador del Balón de Oro se realizó bajo el alero de la organización mundial del fútbol, la FIFA, en lugar de la elección del "futbolista del año". Sin embargo, desde 20016, el laurel es otorgado de nuevo por la propia revista.

El máximo ganador del trofeo es Lionel Messi, del FC Barcelona, que lo ha recibido en seis ocasiones.

