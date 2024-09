“Nicht alle Tassen im Schrank haben”

Seguramente que a todos nos ha pasado de ir a la cocina para preparar un café o un té y ver que no hay ninguna taza limpia en el armario. "Nicht alle Tassen im Schranck haben” literalmente significa: "no tener todas las tazas en el armario”. Sin embargo, esta expresión no tiene nada ver que ver con tener tazas en el armario, sino con la locura. No se sabe con exactitud el origen de esta expresión. Los alemanes la utilizan cuando una persona tiene un comportamiento irracional o para decir que alguien perdió la razón.