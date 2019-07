Nicaragua emite alerta epidemiológica por dengue

Estos son los animales más asesinos del planeta

9. Hipopótamo

En todas partes uno encuentra juguetes con la forma de un hipopótamo. Y cómo no, si son animales adorables, tranquilos, apacibles y, además, herbívoros. Pero no se deje engañar. Son bestias enormes, agresivas y territoriales que no necesitan razones para empezar a correr a gran velocidad detrás de una persona. En los ríos africanos suelen volcar embarcaciones. Víctimas anuales: alrededor de 500.