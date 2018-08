Niño abusado y ofrecido a pedófilos: el fracaso de las autoridades alemanas

¿Por qué no hizo nadie algo para ayudar al niño? ¿Cómo pudo suceder algo así durante años sin que nadie se diera cuenta? Tras la sentencia en el caso de abuso, ocurrido en la localidad de Staufen, la sociedad alemana está consternada. Martina Huxoll-von Ahn también se muestra conmocionada cuando habla sobre ello. La directora general adjunta de la Agencia Alemana de Protección Infantil (DKSB), la mayor organización de este tipo en Alemania, opina al respecto: "Sabemos por otros casos que los niños no solo sufren abusos por parte de sus padres, sino que además los ofrecen a otros adultos a través de Internet, preferiblemente a hombres, a cambio de dinero. Aunque parezca inconcebible". No se puede decir con qué frecuencia sucede esto, añade: "Muchos casos nunca salen a la luz".

En Staufen, una pequeña ciudad a unos 20 kilómetros al sur de Friburgo, sí ha salido a la luz el horripilante tormento que sufrió durante años un niño de diez años. Su propia madre, Berrit T., y su novio, Christian L., lo ·"ofrecieron" por Internet·para que abusaran sexualmente del menor. Hombres alemanes y extranjeros viajaron a la región y pagaron, en parte, varios miles de euros.

Mejor capacitación de médicos, jueces y policías

El Tribunal Regional de Friburgo dio a conocer este martes (7.8.2018) su veredicto: doce años y medio de prisión para la madre y doce años con posterior detención cautelar para su pareja. Poco después de la sentencia, la vicepresidenta del FDP, Katja Suding, dijo que las altas penas son "una señal importante", porque las estadísticas arrojan "20.000 casos graves de abusos de niños en Alemania" cada año. La política no solo habló de la pena, sino también del comportamiento de las autoridades: "Tenemos que hacer más esfuerzos para no repetir los graves errores de juicio y las negligencias cometidas. Es necesario realizar acciones concretas tanto con las partes involucradas como con la cualificación profesional de los médicos, los jueces de familia y agentes de policía, con el fin de tomar decisiones correctas y como parte de un sistema de alerta temprana”.

Decisión equivocada del tribunal de familia

Las advertencias de Suding no son casuales: los organismos oficiales sabían que algo andaba mal. Christian L. no solo había sido condenado anteriormente por delincuencia sexual, sino que, a pesar de la prohibición de mantener contacto con niños, vivió con el menor y su madre bajo el mismo techo. Ya en la primavera de 2017, es decir, varios meses antes del arresto de los dos delincuentes, la Oficina de Protección de Menores tuvo temporalmente la custodia del pequeño, porque dudaba de la capacidad de la madre para educar a su hijo. Es decir, ya se sospechaba de los posibles casos de abuso. Sin embargo, por decisión judicial el niño regresó a vivir con sus verdugos. El motivo: el tribunal familiar solo tomó en cuenta las declaraciones de la madre y no preguntó al niño. Durante mucho tiempo, la pareja también pudo ocultar sus acciones ante la Oficina de Protección de Menores.

La madre del menor y su pareja durante el juicio.

Falta cooperación entre las autoridades

Johannes-Wilhelm Rörig, el comisionado de asuntos de maltrato del Gobierno alemán, dio también su opinión al respecto: "Obviamente, hay problemas estructurales en la interacción entre los tribunales y las autoridades que ahora deben estudiarse y abordarse exhaustivamente, incluidas las cuestiones básicas de cooperación y dotación de personal de los tribunales, además de las autoridades públicas en la lucha por el bienestar del niño y la cualificación de los profesionales pertinentes. El caso Staufen muestra una serie de juicios erróneos y negligencias. El niño se merece que le proporcionemos ahora las conclusiones correctas, incluyendo al estado de Baden Württemberg, a todas las demás regiones y a la Ministra Federal de Justicia", añadió.

Suding cree que el motivo del fracaso se debe a la carencia masiva de personal en las oficinas de protección de menores: "No es aceptable que en la actualidad haya alrededor de 16.000 puestos de trabajo en dicho sector sin cubrir. Las víctimas luchan toda una vida contra las heridas síquicas y físicas”. Para la política es urgente que "haya una infraestructura de apoyo a las víctimas tras los delitos: sin burocracia, de manera competente y fiable”, argumentó.

Trabajando para analizar errores

Huxoll von Ahn admite que aunque la DKSB lucha por los derechos de los niños, no se puede garantizar su seguridad absoluta: "En un caso así, cuando se trata de ambos tutores, es difícil contar con una receta que funcione. Vivimos en un país libre. La vigilancia total de las familias no es posible”.

Sin embargo, la serie de abusos sexuales en Staufen es tan monstruosa y las diversas demandas para resolver los errores de los entes públicos suenan tan fuerte, que es imposible que hacer oídos sordos a este caso concreto.

El Tribunal de Familia y la Oficina de Protección de Menores están analizando los errores internos. El Tribunal Regional Superior de Karlsruhe anunció que un grupo de trabajo tiene previsto presentar propuestas en septiembre para mejorar la cooperación entre las autoridades y el poder judicial en el futuro. Además, la fiscalía está valorando la actuación de la persona encargada del caso en la Oficina de Protección de Menores.

Daniel Heinrich (RMR/ER)

