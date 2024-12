El campeón mundial de Scrabble en español no habla el idioma

Un neozelandés que jugó su primera partida de Scrabble competitiva en español, un idioma que no habla, ganó el título mundial de este juego de mesa en ese idioma, a pesar de la barrera que le impidió conversar con sus oponentes.

Nigel Richards, un jugador profesional que posee cinco títulos mundiales en idioma inglés, ganó el campeonato mundial de Scrabble en español en Granada, España, en noviembre, perdiendo sólo una partida de 24.

Es campeón en español pero no lo habla

Richards no habla español y comenzó a memorizar la lista de palabras del Scrabble en ese idioma hace un año, dijo su amiga Liz Fagerlund -una oficial de Scrabble de Nueva Zelanda. "No puede entender por qué otras personas no pueden hacer lo mismo", dijo. "Puede mirar un bloque de palabras juntas y una vez que entran en su cerebro como una imagen, puede recordarlas muy fácilmente". En segundo lugar quedó el campeón defensor Benjamín Olaizola de Argentina, que ganó 18 de sus partidas -y sí habla español-.

Richards ya ha hecho esto antes. En 2015, se convirtió en el campeón mundial de Scrabble en francés, a pesar de no hablar francés, después de estudiar la lista de palabras durante nueve semanas. Obtuvo el título en francés nuevamente en 2018.

Es posible ganar las partidas de Scrabble sin conocer el idioma, a partir de una memoria prodigiosa o el uso de un "enfoque matemático". Imagen: Steinach/imago images

Reconocido en Scrabble internacional durante sus tres décadas de carrera como el mejor jugador de todos los tiempos, la victoria en español de Richards fue notable incluso para sus estándares, dijeron otros jugadores. Obligado a ajustar su juego para compensar los diferentes valores de las fichas en Scrabble en inglés y español, Richards también tuvo que lidiar con miles de palabras adicionales de siete, ocho y nueve letras en español, que exigen una estrategia diferente.

Una inteligencia enigmática

Pero, ¿qué desafío le queda a un jugador que ha dominado el juego en su lengua materna? En 2008, Richards fue el primer jugador en obtener los títulos mundial, estadounidense y británico simultáneamente, a pesar de tener que "olvidar" 40.000 palabras en inglés que no aparecen en la lista de palabras de Scrabble estadounidense para triunfar en Estados Unidos. Sus victorias son legendarias en la comunidad de Scrabble y sus partidas se analizan en videos de YouTube vistos por decenas de miles de personas.

El Scrabble no exige que los jugadores conozcan las definiciones de las palabras, sólo las combinaciones de letras permitidas en la versión del juego de un país, pero los hablantes nativos tienen "una gran ventaja", dijo el jugador estadounidense de Scrabble Will Anderson en un vídeo que resume la victoria de Richards en España.

Su madre, Adrienne Fischer, dijo a un periódico neozelandés en 2010 que Richards no sobresalía en inglés en la escuela, nunca asistió a la universidad y adoptó un enfoque matemático del juego en lugar de lingüístico. "No creo que haya leído nunca un libro, aparte del diccionario", dijo.

el(AP)