Nefertiti: ¿embajadora o rehén?

La reina egipcia sigue fascinando a millones de personas. Desde hace más de 100 años es un centro de atracción en Berlín. Sin embargo, el busto de Nefertiti siempre ha sido objeto de controversia, ya que los egipcios la consideran un patrimonio cultural robado. ¿Habría que devolverlo? ¿Quién era esta bella reina y cómo se descubrió su busto? Y, ¿cómo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en la capital alemana?

Réplica de la Sala de Ámbar del Palacio de Santa Catalina en Pushkin, cerca de San Petersburgo Imagen: Arno Burgi/dpa/picture alliance

El misterio de la Cámara de Ámbar

La Cámara de Ámbar es considerada uno de los tesoros artísticos más valiosos e importantes del siglo XVIII. La magnífica sala desapareció durante la Segunda Guerra Mundial y su paradero sigue siendo un misterio. ¿Ocultaron los nacionalsocialistas la Cámara de Ámbar en una mina? ¿Se quemó en el castillo de Königsberg? ¿O está en el fondo del mar Báltico? Los cazadores de tesoros siguen buscándola a día de hoy.

Dos obras de arte, dos thrillers artísticos y las historias que esconden.

