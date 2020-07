Necesitamos una ley de cadenas de suministro para una producción justa y limpia

Ley de cadena de suministros: ¿qué se entiende bajo este término jurídico? De hecho, tiene que ver con poder, moral, ganancia, humanos y medio ambiente, así como con disputas en el gobierno alemán.

En abril de 2013, murieron más de 1.000 personas durante un incendio en la fábrica textil Rana Plaza, en Bangladés. También empresas alemanas mandaban a confeccionar camisas y pantalones en el edificio. En enero del año pasado, por lo menos 259 personas perdieron la vida en la ruptura de un dique en una mina brasileña de hierro. La organización certificadora alemana TÜV Süd apenas había confirmado la seguridad del dique.

En todo el mundo, empresas alemanas hacen negocios redondos. Eso está bien. Pero también en el exterior deberían cumplir los estándares mínimos para una producción ética y justa. Esta debe ser transparente, y, además, debe ser posible demandar a las compañías que incumplan las medidas. Eso ya lo había prometido el gobierno alemán en su acuerdo de coalición. Aquellas empresas que provoquen daños a personas y el medio ambiente deben pagar por ello.

Encuesta deja mal parada a la industria alemana

El hecho de que sea necesaria una ley también se ve reflejado en el resultado de la segunda encuesta entre empresas alemanas que producen en el exterior. Una clara muestra de su incapacidad. La industria alemana no ha logrado hacer transparentes y supervisar el cumplimiento de principios éticos en sus cadenas de suministro. Esto debe tener consecuencias.

En la India, unos 150.000 niños siguen trabajando en canteras. Las costureras en Bangladés reciben 25 céntimos de euro de sueldo, por hora. Según cálculos de UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, más de 150 millones de niños y niñas en el mundo ejercen algún tipo de trabajo infantil. ¡Esto es completamente inmoral!

Y eso que, de acuerdo con un estudio de la Comisión Europea, la protección de los derechos humanos en la producción en el extranjero solo le costaría a las empresas el 0,005 por ciento de su volumen de ventas. Y, por si fuera poco, nuestros vecinos ya lo están llevando a la práctica: desde 2017, Francia tiene una ley de cadenas de suministro. ¡Eso demuestra que sí es posible!

El compromiso voluntario de la industria vuelve a fallar

Los grupos de presión de la industria alemana y el Ministerio de Economía se quejan de que una ley de ese tipo no es posible en tiempos del coronavirus. Argumentan que la industria está por los suelos y que no se le puede exigir más. Ellos apuestan por un compromiso voluntario. Sin embargo, los ejemplos de las industrias cárnica y automotriz nos han demostrado que el compromiso voluntario no funciona, es burlado o simplemente ignorado.

Apenas se habían publicado los devastadores resultados de la nueva encuesta a las empresas y, con ello, iniciado el debate sobre una ley correspondiente, el poderoso Ministerio de Economía, liderado por los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU), señaló que primero sería necesario estudiar detenidamente el sondeo. Además, advirtió contra decisiones precipitadas.

Sin embargo, desde hace tiempo el partido socialdemócrata (SPD) y su ministro del Trabajo, Hubertus Heil, quieren una ley más dura. Entre los frentes se encuentra el ministro de Desarrollo, Gerd Müller. Si bien es de la conservadora CSU, también apoya una ley de cadenas de suministro.

Una buena señal de la presidencia del Consejo de la UE

Ahora, los políticos deberán establecer reglas claras, que deberán ser controladas y sus posibles violaciones sancionadas. La canciller Merkel debería impulsar una ley de cadenas de suministro antes de que la Unión Europea lo haga el próximo año.

Precisamente durante la presidencia alemana del Consejo de la UE, Alemania y el bloque comunitario podrían enviar una señal positiva: nosotros nos atendemos a condiciones laborales justas, protegemos el medio ambiente y respetamos los derechos humanos en todo el mundo.

