Nayib Bukele pide a Fiscalía que "investigue" a su Gobierno

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este martes (28.11.2023) al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigue a los funcionarios de su Gobierno -como medida para supuestamente incrementar el control- a pocos días para que deje su cargo al frente del Ejecutivo a fin de "dedicarse a la campaña electoral" de los comicios 2024, en los que buscará la reelección inmediata.

"Quiero pedirle en público que investiguemos a todos los que están acá", afirmó el mandatario en una cadena nacional de radio y televisión que fue convocada media hora antes de su difusión y en la que se vio a su gabinete entero. Bukele recordó a quienes lo acompañaban que está a "tres días" para dejar su cargo y señaló que "en este sentido vamos a incrementar la fiscalización sobre el quehacer del Gobierno y de sus carteras".

"Yo no voy a ser quien no robó, pero se rodeó de ladrones (...) se los quiero decir aquí en la cara a todos: no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer", aseguró el presidente y les dijo que "no piensen que no va a haber supervisión, sino que habrá mucha más supervisión. Cada quien será dueño de sus datos y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias".

La reelección inmediata de Nayib Bukele

Bukele sostuvo que "el 4 de febrero, el pueblo decidirá si elige nuevamente al vicepresidente y a mi persona. Todos los demás no van a elección, nadie va a votar por ustedes". Y agregó: "Espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos para el próximo Gobierno, de acuerdo a su labor y a su trabajo".

El gobernante no entró en detalles sobre quién será la persona que quedará como presidente en funciones, tampoco indicó si el 29 de noviembre presentará ante el Congreso la solicitud de licencia en la que pide permiso para ausentarse del cargo.

El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, convocó la noche del martes a las bancadas legislativas a sesión plenaria para el miércoles, sin indicar los puntos de abordarán en la misma.

Las elecciones generales de 2024 supondrán una variación en la historia política reciente de El Salvador por los cambios que permitirán que -por primera vez, desde que el país entró a su etapa democrática- el presidente compita por la reelección inmediata a pesar de los señalamientos de que es inconstitucional.

ama (efe, reuters, afp)