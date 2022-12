Santas surfistas desprecian las bajas temperaturas

En el sureño estado de Florida, en Estados Unidos, los participantes en un evento benéfico de surf no se desanimaron por las bajas temperaturas y participaron animosos de la ceremonia (no se dejen engañar: ese sol no calienta). Estados Unidos sufre por estos días una tormenta invernal sin precedentes por su dureza y extensión que ha dejado varios muertos.