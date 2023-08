Navalni espera mañana otra sentencia "estalinista" contra él

El encarcelado líder opositor ruso, Alexei Navalny, afirmó este jueves (03.08.2023) que la condena que le impondrá mañana la Justicia rusa en un caso penal por extremismo será "estalinista" y dirigida a "amedrentar" a otros opositores. "La condena será grande. De las que se llaman 'estalinistas", señaló en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Ya el mes pasado trascendió que la Fiscalía había pedido una condena de 20 años de cárcel.

"La fórmula para calcularlo es simple: lo que pidió el fiscal, menos el 10-15%. Pidieron 20 años, darán 18 o algo así", dijo en un mensaje difundido por sus allegados. "No tiene mucha importancia, porque el caso de terrorismo viene después. Eso son 10 años más", agregó el principal opositor del Kremlin, que dice ser objeto de un proceso por "terrorismo" en un juicio separado del que de momento se conocen pocos detalles. El propio líder opositor calcula que sus condenas sumarán más de 30 años.

Alexei Navalny, condenado en 2022 a nueve años de prisión por fraude en un caso que considera una venganza política, está siendo juzgado a puerta cerrada desde junio en la colonia penal IK-6 de Mélejovo, a 250 kilómetros de Moscú, donde cumple su condena actual. Ahora se le acusa de haber creado una "organización extremista". El grupo que fundó, el Fondo Anticorrupción (FBK), ya fue cerrado en 2021 por "extremismo".

Navalny pidió a sus partidarios pensar en qué pueden hacer una vez que se anuncie la sentencia en su contra y tras valorar "todos los riesgos" de esas acciones. "Y cuando os respondáis a vosotros mismos, no digáis que nada. Vosotros podéis. Todos pueden hacer algo. Hablar con vecinos, colgar un cartel, difundir nuestras investigaciones", escribió. "No hay nada vergonzoso en elegir la forma más segura de la protesta. Es vergonzoso no hacer nada y dejarse intimidar", continuó antes de dar las gracias a sus seguidores y su equipo de defensa.

Rusia vive una ola de represión desde que empezó el conflicto en Ucrania y casi todos los principales opositores fueron encarcelados o se fueron al exilio. Miles de ciudadanos comunes también han sido procesados por haber denunciado el conflicto.

