El pasado colonial de Namibia es sangriento. Los intentos de la población indígena de rebelarse ante los cada vez más numerosos colonos alemanes fueron sofocados a sangre y fuego. Entre 1904 y 1908, las etnias nama y herero fueron víctimas de un brutal genocidio. El Gobierno alemán no reconoció su responsabilidad hasta 2021.

Los efectos de aquella época aún se notan hoy en día, por ejemplo, en la fuerte división social. Y es que, mientras muchos de los descendientes de las víctimas viven en asentamientos ilegales y pobres, los descendientes de los alemanes poseen la mayor parte de la tierra. Parte de la población negra vive con miedo constante a ser desalojada en cualquier momento, lo que los namibios blancos de ascendencia alemana no tienen problema en justificar como su derecho a la propia herencia.

Muchos de los recursos naturales de Namibia están bajo control extranjero. La industria del diamante está dominada por la empresa inglesa DeBeers.

Las industrias de la construcción y del uranio están en manos chinas, ya que el partido gobernante SWAPO, considerado corrupto, cuenta con el apoyo de ese país. En 2021 salió a la luz que Corea del Norte también empleó a subcontratistas ilegales para construir el complejo State House, donde se encuentran el palacio presidencial y la sede del Gobierno.

La densidad de población es muy baja en la mayor parte del país, que se considera un paraíso natural, aunque está cada vez más amenazado. Namibia alberga todavía una de las mayores faunas salvajes del mundo. Esta incluye rinocerontes negros, que la mafia china caza de forma ilegal. Además, la desertización del país aumenta a causa del calentamiento global.



