Nagelsmann vs. Tedesco: en juego más que una nota de examen

El día tan anhelado llegó. Nagelsmann y Tedesco, dos jóvenes entrenadores que se graduaron juntos en búsqueda del sueño rocambolesco: ser entrenadores de élite de la Bundesliga. ¿Quién lo iba a pensar? De pasar tantas noches compartiendo y hablando de táctica, entre otros temas en la concentración de los entrenadores, a enfrentarse en la línea cara a cara pisando la bien cuidada grama del Allianz Arena. ¡Un sueño hecho realidad!

Ya en las jornadas matutinas, al mejor estilo del chico cool del aula, Nagelsmann se quedaba en los pasillos hasta unos minutos antes de empezar la clase. Cuando entraba, ya no quedaba ningún puesto y le tocaba sentarse en la primera fila.

"Ahí me sentía completamente observado y no podía hacer nada distinto en el computador porque me lo cerraban”, agregó Nagelsmann. En cambio Tedesco siempre se ubicaba en la fila de atrás, sin mucha presión. Pero no era de esos que miraban "El Señor de los Anillos”, tampoco Nagelsmann. Así no se llega a dirigir ni al Bayern Munich o al RB Leipzig.

El ‘momentum' de Tedesco

Desde la llegada del entrenador italo-alemán el RB tuvo una mejoría notable. El equipo asimila sin problemas las ideas tácticas del recién llegado técnico. Por supuesto que Nagelsmann no lo pasa por alto: "Él siempre ha tenido procesos claros y una estructura clara en lo que hace”.

Nagelsmann y Tedesco cuando dirigían al Hoffenheim y al Schalke, respectivamente

"El Leipzig pasó a ser un equipo más estable, y que controla más el juego. También se basa más en el dominio del balón. Ellos tienen mucho potencial, El equipo tiene más poder ofensivo”, recalcó el entrenador del campeón récord alemán. Además, Tedesco reforzó la comunicación con algunos jugadores no tomados en cuenta por Marsch, y les entregó una responsabilidad en el equipo.

De manera que Benjamin Heinrich y Klostermann aprovechan el impulso del nuevo entrenador, y están llamados a aportar variabilidad táctica y seguridad en su fútbol.

En juego más que una nota de examen

En Leipzig son conscientes que no hay márgen de error en el Allianz Arena. Tedesco afirma que "para jugarle al Bayern tienes que saber de memoria todas las facetas del fútbol. Es decir, pararse atrás y contraatacar, o concentrarse solo en los momentos de transición, o tener solo la pelota. Al final del día, hay que ser rigurosos con lo que se elija y en definitiva hacerlo bien”.

Esa base del éxito le ha servido al Leipzig para librar exitosamente las últimas cuatro batallas en la Bundesliga. En su próxima tarea contra el Bayern Munich, "el equipo entrará desde el primer minuto a conseguir el partido”, afirmó su técnico. Mientras que para Nagelsmann será vital controlar el partido y tener seguridad cuando se tiene el balón.

La vida te da sorpresas

Dos viejos conocidos que se enfrentan en lo desconocido. Ambos entrenadores han recorrido largos kilómetros y han sumado experiencia. Las conversaciones de fútbol de aquella época y los conceptos que defendían son cosa del pasado.

Tedesco remataba en la rueda de prensa: "Las clases de la licencia ya pasaron hace bastantes años, y nosotros hemos cambiado, han pasado muchas cosas no solo a Julian, si no también a mí. Uno se conoce pero no significa nada. Además al final del día los que también se enfrentan son los jugadores de Múnich contra los de Leipzig, no Nagelsmann contra Tedesco.

En definitiva sí, porque ese duelo ya se dio hace muchos años en la Academia de la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Tedesco y Nagelsmann se graduaron con honores. Tedesco le ganó a Nagelsmann con un puntaje perfecto (1,0).

El entrenador bávaro le pisó los talones con su nota final 1,3. Pero la batalla real tendrá lugar fuera del aula de clase, en el partido estelar de la jornada 21. Leipzig se juega más que una nota de un examen. La misión está definida: alcanzar los puestos de Champions League.