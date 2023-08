“Nadie puede negar que hubo excesos” con Pinochet

Augusto Pinochet y su esposa, Lucia Hiriart, en 1998. Imagen: Cris Bouroncle/AFP

Chile: Pinochet, el mito del dictador que se resiste a caer

Chile fue rescatado del comunismo, de ser otra Cuba o Venezuela. Ese es el legado de Pinochet. Nadie lo aplaude por los muertos ni niega las torturas. A todos nos duele un país dividido. Pero los que vivimos esos 3 años de Allende, de odio y lucha de clases, sabemos que no hay actos sin consecuencias: sin Allende, Pinochet no existiría. Basta de mirar solo un lado de la historia.

Francisco Cano, Chile

La percepción sobre Pinochet en Chile es un tema complejo y polarizado. A diferencia de otros, su legado ha generado debates intensos y divisiones en la opinión pública. Mientras algunos rechazan su régimen y exigen justicia, otros reconocen avances visionarios para la economía chilena. Ciertos aspectos de su gobierno, Chile aún los sigue manteniendo. Este contraste subraya la necesidad de un diálogo reflexivo y respetuoso sobre el pasado para construir un futuro de unidad.

Alex Ponce A.

¡Qué triste que los actos de un genocida juzgado y condenado sean ahora sometidos a un debate! ¿En qué sociedad vivimos, por Dios? Estas noticias generan más división.

Julio Pérez Cura, Colombia

Todos los años, la izquierda manipula los datos, la cantidad de muertes y desaparecidos. Pero no dicen que la mayoría era comunista y terroristas de izquierda.

Hernán Camus, Chile

Recuerden que este gobierno fue declarado inconstitucional. Tienen que tener memoria.

Ildefonso Diez Azocar

Totalmente de acuerdo, Pinochet evitó que Chile fuera una Cuba o Venezuela. Luego de poner orden entregó el poder a la democracia en 1990. Chile es un país productivo gracias al orden que implementó Pinochet al eliminar el comunismo.

Medardo D'Ambrosio

El negacionismo es avalar el pacto de silencio. La extrema derecha es un cáncer agresivo y una enfermedad que necesita ser tratada.

Mauricio Figueroa

Nadie puede negar que hubo excesos, pero nos salvó de ser una dictadura marxista y ordenó el país para llevarlo de ser el más pobre de Sudamérica, a ser el más pujante del continente.

Carlos Concha Vial, Chile

Imagen de archivo. Imagen: AFP via Getty Images

Ataques de disidentes de FARC dejan cuatro policías muertos en Colombia

No son disidencias, es la misma FARC. No pueden tapar el sol con un dedo. Después del acuerdo de La Habana, quedaron más fortalecidas. En Colombia no hubo acuerdo de paz, solo hubo una negociación entre dos élites, las élites del Estado que nos representan y las élites de las FARC. No se le puede llamar "proceso de paz" a un acuerdo en donde no hubo justicia, ni reparación, y mucho menos perdón. El proceso de paz no cumplió con ninguna de las anteriores condiciones. Petro, como presidente, debe tener un discurso de unión, pero su discurso es de odio hacia las clases sociales, y esto genera mucha violencia. El gobierno debe combatir la corrupción, que es la madre de todos los males en cualquier nación. Pero ya vimos cómo este gobierno, que supuestamente es el faro de la ética y la moral, está haciendo lo mismo que los anteriores gobiernos. ¿Cómo puede ser que el pueblo honrado y trabajador tenga que pagar impuestos, y los delincuentes que han matado, secuestrado y extorsionado tengan beneficios? Este es el mensaje que este gobierno le está dando a la sociedad. En cualquier país del mundo debe haber orden, justicia, y la ley se debe cumplir. No podemos esperar nada de nuestros gobernantes, tenemos que cambiar como sociedad, y ahí estará el verdadero cambio.

Miller Mejía, Colombia

Estamos en un proceso de paz que es exitoso.

Gloria Montoya

La guerra en Colombia es un negocio que tiene muchas décadas. Es un conflicto mercenario que no les conviene acabar ni a los gobiernos, ni a los grupos armados. Estos negocios sucios están destruyendo al país más hermoso del mundo.

Óscar Triana

La inseguridad en este país ha aumentado más que nunca, hay mucha violencia, y es por parte de los grupos que protegen al presidente de Colombia. Hablan de paz, pero resulta que no hay paz. Hay delincuencia y asesinan a los policías y militares.

Liliana Velasco Marín, España

Las víctimas somos la gente de bien, y los narco delincuentes están protegidos por el gobierno y la presidencia.

Alfredo Pérez, Colombia

La historia del legendario Penacho de Moctezuma

Me parece que Austria lo tendría que devolver a sus legítimos dueños, que son los descendientes de ese pueblo, y ellos lo deben exhibir en un museo o en su comunidad.

Polo Videla

El gobierno de Austria comentó que, por el momento, no existe una forma de traslado a México, debido a que el estado del penacho es muy delicado. Es muy frágil,y con cualquier movimiento puede que se deteriore aún más la estructura. Es por eso que, por el momento, un traslado no es viable.

Danna María

Aunque Austria por el momento lo está cuidando, no le pertenece y debe ser devuelto a México, ya que lo sacaron de ese país.

Mercedes Domenech, Cuba

