"Nadie ha intentado hacer un golpe en Honduras"

Presidenta de Honduras denuncia plan de "golpe de Estado"

Arman un Estado con la ayuda del narcotráfico, pero si la ciudadanía les pide la renuncia, se lavan las manos diciendo que son víctimas y denuncian un golpe de Estado.

Alexander Ibarra, Honduras

Gracias a la injerencia de EE.UU. el crimen organizado se apoderó del Estado. Ahora, nuevamente el imperialismo de Estados Unidos intenta desestabilizar al gobierno de Xiomana Castro.

B. Carranza, Facebook

Todos tienen el mismo discurso: Estados Unidos quiere acabar con ellos. Pero son ellos los que terminan acabando con el pueblo.

Gabriel Gerardo Camacho, España

Estados Unidos quiere generar un golpe de Estado a Xiomara Castro, y los medios de comunicación se prestan a eso. Es cierto que Xiomara no es una buena presidenta y deja mucho que desear. Pero el video fue enviado desde Estados Unidos a los canales de televisión.

W. Ordoñes, Facebook

Estos políticos son una vergüenza para el país, lo que pueden hacer los políticos es pedirle perdón al pueblo y renunciar. Con esto pretenden desviar la atención de los delitos que comenten. Un día la justicia llegará.

Yami Carbajal, Facebook

Lleva mucho tiempo hablando de un golpe de Estado, pero nadie ha intentado hacer un golpe. Nuestro país está siendo dirigido por personas que tienen vínculos con el narcotráfico y tienen mucha ansia de poder.

Alex Javier Galeas Aguilar, Honduras

Qué vergüenza nos hacen pasar estos políticos de turno ante el mundo entero. Tienen nexos con el narcotráfico para que les financien sus campañas políticas. Pero está muy claro que Castro quiere proteger a su familia, por eso canceló la extradición con Estados Unidos.

Caren Hernández, Honduras

Edmundo González Urrutia, opositor venezolano. Imagen: Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia aterriza en España

Otro más que abandona el barco.

Félix Flores, Nicaragua

Espero que Pedro Sánchez le conceda asilo político a Edmundo González Urrutia, y condene la represión a la oposición venezolana por parte del régimen de Nicolás Maduro. También espero que reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela y al régimen de Maduro como una dictadura.

Mayerlin Viveros Quiroz, Facebook

No se inmiscuyan en los procesos electorales de mi país.

José Mesía, Venezuela

Increíble, por ganar las elecciones ahora le tocó huir de su país.

Elton Mario Foster, Colombia

En Colombia, alguien que huye de la justicia y no acude a las citaciones de la fiscalía no lo dejarían salir del país. No podemos justificar el desacato a la autoridad de ninguna manera.

Margarita María Cendales, Colombia

Se fue al exilio, renunció a su victoria. Está entregando Venezuela en bandeja de plata al dictador de Maduro.

Adler Schwarzer , Chile

De la transparencia informativa en Argentina y los perros de Milei

Este señor miente diciendo que somos los mejores del mundo, mientras golpean a jubilados, dejan que se pudran los alimentos en los galpones antes que dárselos a los comedores. Tenemos muchos niños y adultos mayores que están malnutridos, pero Milei se jacta que está arreglando el país. Su locura nos está llevando al abismo. Algunos callan porque les conviene.

Mary Gassino, Argentina

El decreto no cancela la ley, solo la ordena. Hoy cualquier ciudadano tiene el derecho de ser informado, pero al haber más de 1000 consultas por un mismo tema no se tiene el tiempo necesario para realizar el pedido, por eso hay medios de comunicación que tardan en recibir dicha respuesta. Lo que dice el decreto es que se dará prioridad a los medios y luego a los privados. Así se dará la información mucho más rápida. Es simplemente regular algo para que funcione bien, esto es muy practicado por los alemanes que regulan cada paso que da el ciudadano.

Carlos Ramiro Aguirre, Alemania

Milei vetó un aumento a los jubilados, una ley que fue aprobada en el congreso; los jubilados hubieran podido recuperar un poquito de lo que perdieron debido a la devaluación que hizo cuando asumió. También les sacó medicamentos que antes los jubilados recibían gratis. Ahora los reprimen con gases y golpes, ellos reclaman porque tienen hambre.

Mariel Rebagliati, Argentina

AMLO: "No hemos tenido asesinatos de periodistas" en México

La prensa nacional e internacional que está establecida en México ha informado con frecuencia sobre las desapariciones y asesinatos de periodistas. Es un hecho innegable.

Gustavo Mourraille, Argentina

Esto es como decir que en Venezuela la gente no se muere de hambre o que en Colombia no hay más paramilitares ni guerrilla o que en Israel hay paz y que los palestinos viven en un paraíso. O que Estados Unidos no tiene interés por el petróleo o que Putin es un ser de luz. Nada de esto es cierto, todo es falso. El mundo se está cansando de la corrupción y México está cansado que los carteles gobiernen el país.

Juan Londono, Facebook

El problema no es lo que diga el presidente. El problema es que la gente le cree y lo defiende.

Lucas Torres, México

