Nadal se baja de Roland Garros y avizora retiro en 2024

El español Rafael Nadal, para muchos el mayor tenista de todos los tiempos, anunció este jueves (18.05.2023) que no participará en la próxima edición del torneo de Roland Garros -que comienza el 22 de mayo en París y que el manacorí ha ganado 14 veces- y que estima que 2024 será su último año como profesional, tras varios meses aquejado por diversas lesiones.

"Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis e intentar encarar el año que viene con garantías de poder disfrutarlo", dijo Nadal en la sede de su academia en la localidad de Manacor. "Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", desveló.

"No es una decisión que tome yo, es una decisión que toma mi cuerpo", dijo el rey de la tierra batida, próximo a cumplir 37 años y que lleva cuatro meses fuera de las canchas debido a una lesión. Acompañado por su equipo técnico, encabezado por Carlos Moyá, Nadal argumentó "varios motivos" para renunciar a defender su vigente título de campeón en París.

Apenas cuatro partidos en 2023

"La lesión que tengo (psoas iliaco de grado 2 en la pierna izquierda) no ha evolucionado según lo previsto y los objetivos que me había propuesto se han ido perdiendo por el camino. Jugar Roland Garros se ha hecho imposible y no podré estar allí después de muchos años. Imagínense lo difícil que es para mí tomar una decisión de esta naturaleza", dijo el ganador de 22 títulos del Grand Slam, 14 de ellos en París.

Nadal, que fue padre el año pasado y se lesionó durante el Abierto de Australia en enero, sumaba hasta ahora 112 victorias y solo tres derrotas (2009, 2015 y 2021) en Roland Garros, más una retirada en 2016 en el transcurso de la prueba por una lesión en la muñeca izquierda. Su problema físico iba a tenerlo, en principio, hasta ocho semanas fuera del calendario tenístico, pero el tiempo de recuperación se ha alargado y ha llevado al balear a renunciar a los torneos de arcilla en los que ha ido forjando su leyenda: Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, y ahora París.

Su estado físico actual no le ha permitido siquiera apelar a su famosa capacidad de sacrificio para llegar al torneo parisino, como ya hizo en otras ocasiones en las que llegó mermado físicamente. Sin ir más lejos, conquistó la Copa de los Mosqueteros por 14ª vez en su carrera en 2022 pese a jugar infiltrado en su pie izquierdo, donde sufre dolores desde su juventud por el síndrome de Müller-Weiss.

Los meses de baja en este 2023 le han hecho caer al puesto 14 de la ATP. El pasado 20 de marzo salió del 'Top 10' del ranking por primera vez desde abril de 2005. Y su balance de la temporada es famélico: una sola victoria y cuatro partidos jugados.

DZC (EFE, AFP)