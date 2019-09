Nadal advierte: el fin de la era “Big 3” está cerca

Rafael Nadal advirtió este sábado (07.09.2019) que el fin de la era "Big 3", que conforma con Roger Federer y Novak Djokovic, llegará pronto y que ve prometedora la generación de relevo... aunque hasta ahora no le ha hecho sombra. El español, de 33 años y ganador de 18 títulos de Grand Slam, tratará de añadir a su palmarés otro trofeo del Abierto de Estados Unidos cuando enfrente en la final este domingo al ruso Daniil Medvedev, quinto sembrado del torneo.

Junto a los 20 Grand Slam de Federer y 16 de Djokovic, juntos han ganado 54 de los últimos 65 títulos mayores en individuales, incluidos 11 consecutivos. A esa cuenta se suman los tres Grand Slam de Andy Murray, que está trabajando para regresar a las canchas de alto nivel tras ser sometido a una cirugía de cadera.

"No necesitamos mantener esta era más”, dijo Nadal. "Hemos estado aquí por casi 15 años. Con suerte, por mi interés personal (seguiremos), pero en algún punto esos días se van a acabar más temprano que tarde y esta era terminará", indicó después de derrotar a Matteo Berrettini, de 23 años y 10 años menor que él. "Está llegando a su final. Yo tengo 33, Novak tiene 32, Roger 38, Andy 32, y el reloj no se detiene, es parte del ciclo de la vida. Y no estoy preocupado demasiado sobre el tenis porque siempre habrá campeones", añadió.

Desde que Federer ganó su primer Slam que fundó la nueva era en el Wimbledon de 2003, solo cinco grandes finales se han disputado sin la participación del suizo, el serbio o el español. (AFP)