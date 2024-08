Nadadora sufre ataque de asma y colapsa en París 2024

La nadadora eslovaca Tamara Potocka se desplomó el viernes por la mañana en la piscina después de una serie clasificatoria de los 200 metros combinados femeninos en los Juegos Olímpicos de París, cuando sufrió un ataque de asma, dijo un portavoz del equipo. Potocka, de 21 años, recibió primeros auxilios y fue sacada en una camilla mientras llevaba una máscara de oxígeno. El personal médico en la piscina dijo que estaba consciente.

"La trasladaron al hospital en la Villa Olímpica y nuestro médico del equipo la está esperando allí", dijo el portavoz del Comité Olímpico de Eslovaquia Lubomír Soucek a The Associated Press en una entrevista telefónica. Potocka se desplomó al salir del agua y casi de inmediato fue rodeada por media docena de asistentes médicos que la colocaron en una camilla después de aproximadamente un minuto y la sacaron de la plataforma de la piscina.

No estaba claro si recibió reanimación cardiopulmonar. La nadadora israelí Lea Polonsky, que nadó dos series después de Potocka, dijo que los nadadores saben que su deporte tiene riesgos inherentes. "Por supuesto, es algo que se tiene en cuenta, pero cada día nos esforzamos al máximo", añadió. "Siempre sabes que algo así puede pasar. No es algo en lo que pienses durante la carrera, pero siempre está ahí". Estos son los primeros Juegos Olímpicos para Potocka, que vive en la capital eslovaca, Bratislava. Potocka terminó séptima en su serie con un tiempo de 2 minutos y 14,20 segundos. Su tiempo no fue lo suficientemente rápido como para avanzar a las semifinales de la prueba, lo que la eliminó de la competición.

el(AP, AFP)