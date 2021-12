Nadadora australiana denuncia que fue víctima de violencia sexual

La nadadora australiana Madeline Groves desveló en una entrevista difundida este miércoles en la cadena ABC haber sido víctima de agresiones sexuales de un dirigente del mundo de la natación cuando era menor de edad.

Groves, especialista de mariposa y doble medallista de plata en Rio-2016, renunció a los Juegos de Tokio para protestar contra los "perversos misóginos" en este medio.

La nadadora contó que eligió hablar tras la mediatización del caso del exentrenador John Wright, acusado de pedocriminalidad con chicos en los años 80 y 90 y detenido.

"Creo que viendo el reportaje sobre el caso John Wright, tenemos tendencia a decir que este tipo de cosas son del pasado, y que los tiempos han cambiado", declaró Madeline Groves.

"Pero no creo que sea forzosamente verdad. Cuando era menor de edad, fui víctima en varias ocasiones de un hombre adulto. En aquella época, no encontré a nadie para hablar de ello. E incluso no hay nadie en el medio de la natación con quien podría tener suficiente confianza para revelarlo", añadió.

Comportamientos "inaceptables"

La nadadora de 26 años no reveló el nombre de su agresor, pero afirmó que trabaja todavía en el medio, añadiendo que no presentó denuncia contra él.

"Cuando intenté presentar denuncia contra otra gente en el mundo del deporte, era tan desalentador que no creo que presentarla contra esta persona tendría más consecuencias que con las otras", justificó.

Tras su negativa a ir a los Juegos de Tokio, la federación australiana de natación se reunió con ella y admitió "comportamientos inaceptables" que se remontaban a varias décadas atrás, creando una comisión de investigación independiente, cuyos resultados son esperados el año próximo.

El miércoles, Swimming Australia comunicó a ABC estar "resueltamente comprometida a mejorar de forma permanente nuestro deporte para hacer que tenga un ambiente seguro y motivador para los practicantes, desde la base a la élite".

EL(afp)