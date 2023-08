Níger: huir a través del desierto

Níger es un importante país de tránsito para los migrantes que se dirigen a Europa. Pero se ha vuelto más difícil debido a las nuevas leyes. Además, muchos nigerinos ya no pueden ganarse la vida con los migrantes.

Imagen: Imago Images

En el desierto del norte de Níger, miles de personas luchan por sobrevivir. Han sido deportados de Argelia, algunos incluso torturados allí. Ahora intentan llegar a la gran ciudad de Agadez, que se ha convertido en un cuello de botella en el camino hacia Europa.

Imagen: Imago Images

La situación aquí se deteriora desde 2015. La Unión Europea llegó a un acuerdo con el gobierno de Níger ofreciendo generosos fondos de ayuda. A cambio, se ha prohibido que los migrantes vayan hacia el norte desde Agadez. Desde entonces, las deportaciones han aumentado y la criminalización de la migración ha agravado la situación de seguridad en toda la región.

El reportero de DW Michele Cattani se reunió y habló con migrantes en su camino a través del desierto y fue testigo de la situación en Agadez.

