Museo dedicado a pingüinos vende todo su acervo en Alemania

Los propietarios del único museo de pingüinos de Alemania en Cuxhaven venden su colección. "Ya se han vendido muchas cosas", afirmó la operadora Birgit Berends después del inicio de la venta especial de pingüinos. "La primera media hora fue la locura".

El museo afirma tener la colección de figuras de pingüinos más grande del mundo. Peluches de pingüinos, corbatas de pingüinos, tazas de pingüinos: Birgit Berends y Stefan Kirchhoff coleccionan pingüinos desde hace 30 años y dirigen el museo desde 2009. Les resulta difícil separarse de los que llevan frac. Pero no hay de otra.

Un amor que consume

"Tenemos otros trabajos que hacemos de forma paralela y eso simplemente nos consume. Hace 15 años que no tenemos un fin de semana. Hace 15 años que no tenemos la oportunidad de tomarnos unas vacaciones serias", afirma Berends. "Eso ya no funciona".

La colección incluye más de 26.000 pingüinos, dijo Berends. Sólo una fracción se encuentra en el museo; la mayoría de los pingüinos están en casa con la pareja y en un depósito alquilado especialmente. "La colección nunca se desmantelará por completo, pero se reducirá enormemente para que todo vuelva a la normalidad en casa", afirma Berends.

Los pingüinos causan revuelo, y no solo entre los dueños del museo en Cuxhaven, sino también entre los postores de los motivos a la venta. Imagen: Juan Barreto/AFP/Getty Images

No obstante, hay algunas piezas de las que nunca se separará. "Por ejemplo, aquí hay un tarro de galletas que nunca saldrá de nuestra casa. Es totalmente cursi, pero lo llevo en mi corazón". El museo seguirá abierto hasta el 2 de noviembre.

El día después

El próximo 9 de noviembre los interesados ​​podrán hacerse con los últimos ejemplares en la "Penguin Sale”. Se puede acudir al museo ese día, o encontrar los pingüinos en la tienda online. Según los dos operadores, más de 55.000 personas han visitado el museo financiado con donaciones desde su inauguración.

A través de la asociación "Penguinfreunde Cuxhaven", los beneficios del museo se donaban periódicamente a asociaciones e instituciones protectoras de los animales. La colección de pingüinos ha entrado en el Libro Guinness de los Récords cuatro veces, la última vez hace tres años.

el(DPA)