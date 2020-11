Murió Patrick Quinn, co-fundador del "Ice Bucket Challenge"

Patrick Quinn, cofundador del Ice Bucket Challenge, murió el domingo a la edad de 37 años. El proyecto se hizo viral luego de que Quinn fuera diagnosticado con la enfermedad de Lou Gehrig. A Quinn le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2013, poco después de cumplir 30 años. La enfermedad se conoce más comúnmente como enfermedad de Lou Gehrig, en honor al gran jugador de los Yanquis de Nueva York, que sufrió dicho padecimiento.

En 2014, Quinn vio al golfista profesional Chris Kennedy desafiando a la prima de su esposa, Jeanette Senerchia, a arrojar un balde de agua helada sobre su cabeza y a publicar un video en las redes sociales. Pidió a otros que hicieran lo mismo o hicieran donativos a organizaciones benéficas.

Esto llevó a Quinn y al cofundador Pete Frates, un ex jugador de béisbol de Boston College, a llevar este desafío a mayores alturas para crear conciencia sobre la enfermedad. Este fenómeno viral, referido como "la mayor campaña de medios sociales de la historia", recaudó más de 220 millones de dólares para investigación.

"Nadie sabía que el desafío del cubo de hielo se convertiría en un fenómeno mundial, pero nos unimos porque eso es lo que se necesita para cambiar una enfermedad como la ELA", dijo Quinn en el quinto aniversario del desafío en 2019.

"Hay personas en todo el mundo que luchan y no están dispuestos a aceptarla como una sentencia de muerte. Nunca dejaremos de luchar juntos. No desistiré hasta que sepa que toda persona diagnosticada con ELA tiene un plan real para vivir con esta enfermedad, y no simplemente muere por ello", dijo.

ver / sms (AP, Reuters)