Murió Mike Hodges, director de "Flash Gordon" y otros exitosos filmes

Mike Hodges, el director británico del drama criminal de la década de 1970 "Get Carter" y la película de 1980 "Flash Gordon", murió a la edad de 90 años, informaron los medios el miércoles. Falleció el sábado pasado en su casa en Dorset, al suroeste de Inglaterra, dijo su viejo amigo y productor Mike Kaplan a The Guardian y a la publicación comercial estadounidense Variety.

Hodges saltó al reconocimiento por primera vez escribiendo y dirigiendo la película de gángsters británica de 1971 "Get Carter", que también ayudó a establecer a Michael Caine como una estrella actoral emergente.

Ambos hombres colaboraron de inmediato nuevamente en la comedia de suspenso de 1972 "Pulp". Ocho años más tarde, Hodges dirigió posiblemente su película más exitosa, "Flash Gordon", sobre el personaje de tira cómica creado en la década de 1930.

Otros créditos notables durante su carrera que abarca décadas incluyen "The Terminal Man" (1974), "Croupier" (1998) y su último largometraje, "I'll Sleep When I'm Dead" de 2003. El escritor y locutor británico Matthew Sweet estuvo entre los que rindieron homenaje a Hodges. "Un verdadero maestro. Un talento furioso e inquieto. Un cuerpo de trabajo inexpugnable. Me encantaron las películas. Me encantó el hombre", tuiteó.

