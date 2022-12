Mundial 2022: “La copa vuelve a Sudamérica”

Argentina, campeona del mundo

No soy fanática del fútbol pero me alegra que Argentina haya sido el campeón del mundo. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores. Felicitaciones Argentina, se lo merecían. Y también a nosotros en América del Sur.

Luz Marina Vásquez Rey, Colombia

Argentina es campeona del mundo, muy merecido. La copa vuelve a Sudamérica.

Lali T., Facebook

Nos regalaron una gran final. Estoy feliz por Argentina y por Messi que se lo merecían.

Marisela Morales Oliva, Facebook

En la final jugaron dos grandes equipos, ambos jugaron muy bien. Pero ganó el mejor. Felicidades Argentina y felicidades a toda América Latina.

Roy Rodríguez, Facebook

Felicitaciones a Di María, el mejor jugador de la selección de Argentina. Hay que decir que sin Di María, Messi no podría hacer todo lo que hace.

Liliana María Recio, Facebook

Pedro Castillo.

México, Argentina, Colombia y Bolivia respaldan a Pedro Castillo

No solo estos países lo apoyan, sino también la gente que lo fue a votar el día de las elecciones. Lo tienen que dejar gobernar y el Congreso debe respetar al pueblo que votó a Pedro Castillo. Eso es democracia y hay que respetarla.

Hugo Sinani, Facebook

Qué casualidad, estos países no son ejemplo de prosperidad y de anticorrupción.

Liz Taza, Perú

Pronto, Brasil dará su apoyo. No pueden hostigar a quien fue elegido por el voto democrático.

Fernando Dario, Facebook

Siempre son los mismos países los que dan el ejemplo de lo que no se debe hacer. No me extrañaría que alguno de estos países le de asilo, como hicieron con Evo.

Mary Gassino, Argentina

A Pedro Castillo no lo dejaron gobernar. El Congreso es corrupto y me sorprende que se hayan reunido tan rápido para tomar acciones sobre Castillo.

Alberto Espinosa Rodríguez, Facebook

Es hora de luchar y no nos podemos quedar indiferentes. Es hora de decirle al Congreso corrupto que Perú es honesto. La democracia es la voluntad de la mayoría.

Alan Bustamante, Facebook

Zelenski difunde mensaje de paz para el Mundial rechazado por la FIFA

Si quisiera paz de verdad, debería sentarse a la mesa de negociación y firmar la paz con Rusia.

Armando Boentes Ruíz, Facebook

Independientemente de la política, hay niños y personas que están muriendo de la peor forma en Ucrania. Hubiese valido la pena difundir el mensaje.

Luis G., Chile

Bien hecho, la FIFA debe ser neutral. Zelenski pide por la paz, pero al rato pide más armas para seguir con la guerra.

Franks Sánchez, Facebook

No me parece mal que el presidente de Ucrania haga un llamado al mundo. Pero me parece que Rusia no lo desea porque tomó a la fuerza un territorio sin importar el costo de vidas humanas.

Jeovani B., Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.