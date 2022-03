Mujeres contra la guerra, la violencia y la opresión

Mujeres artistas y activistas de cuatro continentes nos hablan de sus experiencias en Irán, Uganda y en Ucrania.

Parte de guerra - El día a día del conflicto

¿Cómo viven las mujeres artistas la Guerra de Ucrania? Perspectivas desde Kiev y desde Moscú: Yevgenia Belorusets, que ya abordó en su obra el Euromaidan y la anexión de Crimea en 2014, informa desde el frente.

Stella Nyanzi - Derechos de las mujeres en Uganda

Stella Nyanzi sacrifica su vida y su libertad a la lucha por los derechos de las mujeres en su país, Uganda. Ha estado dos veces en prisión por sus declaraciones contra el presidente Yoweri Museveni. Desde febrero de 2022 vive en el exilio en Múnich.

El pop como posicionamiento político

Tras la Revolución Islamica de 1979, la música no religiosa estuvo prohibida durante mucho tiempo en Irán. Hasta hoy mujeres como la cantante pop Googoosh tienen prohibido actuar en el país. ¿Cómo ve Irán desde la distancia?

Contando historias - por una mayor diversidad

Son jóvenes, son inteligentes y traen nuevos vientos a la literatura. Una nueva generación de escritoras barre con los tópicos occidentales para hablar de migración y colonialismo y ofrecer una mirada diferente sobre la historia.

Horarios de emisión:

DW Español

SA 05.03.2022 – 08:30 UTC

SA 05.03.2022 – 16:30 UTC

DO 06.03.2022 – 00:30 UTC

DO 06.03.2022 – 09:30 UTC

DO 06.03.2022 – 15:30 UTC

DO 06.03.2022 – 20:30 UTC

LU 07.03.2022 – 03:30 UTC

LU 07.03.2022 – 12:30 UTC

JU 08.03.2022 – 14:30 UTC

VI 09.03.2022– 04:30 UTC

VI 09.03.2022 – 11:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6