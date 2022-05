Bocetos en dos minutos

“A este señor lo vi en un bar de Palermo, en Buenos Aires. No sé si esperaba a alguien o si iba a tomar dos copas de tinto”, rememora la autora del dibujo. “No conozco a esta gente, ni ellos me conocen a mí", explica sobre su método de trabajo, "pero su expresión me pareció interesante”, cuenta Pohle. “Son croquis hechos en dos minutos, si me detengo más, se esfuma la espontaneidad”, revela.