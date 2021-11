Mujer, joven, palestina - La lucha por la autodeterminación

Mujeres como DJ Yasmin Eve, de la comunidad árabe de Haifa, en Israel, llegan al fondo de los prejuicios: "Muchos se escandalizan cuando descubren que no soy judía. Tengo tatuajes y un piercing en la nariz, así que supuestamente no parezco palestina". Aunque hoy día muchas mujeres palestinas estudian y trabajan, no son aceptadas o a duras penas entre los sectores más conservadores de Israel y Palestina. Este reportaje da voz a una nueva generación de mujeres seguras de sí mismas que se abren camino hacia un futuro más libre en esta región dividida y desgarrada por conflictos.