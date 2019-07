Mueren 14 tripulantes de un submarino ruso a causa de un incendio

Proyectos militares fallidos (05.06.2013)

El submarino que no flotaba

En 2013, expertos españoles que trabajaban en la construcción de cuatro submarinos S-80 descubrieron que el sumergible probablemente no podría flotar por problemas de diseño. Al reformular el proyecto, agrandaron la máquina, que pasó a ser un S-80 Plus. Em 2018 se descubrió que el problema ahora es que el submarino será tan grande que no entrará en su base, que deberá ser agrandada.