Muere otro palestino por fuego israelí y ya suman 13 en lo que va de 2023

Un hombre palestino de 45 años murió este domingo (15.01.2023) por disparos de las fuerzas de Israel en Cisjordania ocupada durante una inspección de rutina, informaron fuentes oficiales, en medio de una espiral de violencia en la zona que ha dejado 13 palestinos muertos -entre ellos tres menores- en las primeras dos semanas de 2023.

"Ahmad Kahla fue tiroteado por soldados israelíes en la entrada occidental de Silwad", cerca de la cisjordana ciudad de Ramala, indicó la agencia oficial de noticias palestina, WAFA, al asegurar que este hombre fue trasladado a un hospital local, "donde sucumbió a sus graves heridas". Según testigos, las fuerzas israelíes dispararon a Kahla tras enfrentarse verbalmente con él.

El Ejército de Israel informó que sus uniformados identificaron "un vehículo sospechoso que se negó a detenerse para una inspección de rutina cerca de Silwad", por lo que "los soldados utilizaron medios de dispersión antidisturbios para detener a uno de los sospechosos del vehículo". Las autoridades palestinas calificaron lo ocurrido como “una ejecución atroz”.

“Violento enfrentamiento”

El hijo del fallecido, Qusai Kahla, que estaba con él en el vehículo, dijo a la agencia de noticias AFP que "los soldados nos lanzaron gas lacrimógeno y me hicieron salir del coche". Su padre murió tras recibir un disparo en el cuello. "No sé lo que pasó, fue mi tío quien me dijo que mi padre había muerto", añadió. Decenas de personas se congregaron esta misma jornada para el funeral de la víctima.

Israel sostiene que tras evadir el control "se desencadenó un violento enfrentamiento, durante el cual uno de los sospechosos intentó apoderarse de una de las armas de los soldados, quienes utilizaron fuego real contra él". El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, por su parte, dijo que la muerte de Kahla es “parte de la serie de crímenes cotidianos que cometen las fuerzas de ocupación contra los ciudadanos palestinos”.

Kahla es el cuarto palestino muerto a manos del Ejército israelí solo durante el fin de semana y el número 13 en los 15 días que lleva el año.

DZC (EFE, AFP)