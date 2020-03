Muere Kenny Rogers, icono de la música "country"

La leyenda de la música country Kenny Rogers, cuya carrera abarcó seis décadas, murió a los 81 años, dijo su familia este viernes (20.03.2020) por la noche. "Rogers falleció pacíficamente en su hogar por causas naturales bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de su familia", dijeron en un comunicado.

La familia dijo que estaban planeando un pequeño servicio privado "por preocupación por la emergencia nacional de COVID-19".

Rogers, tres veces ganador del Grammy, era conocido por una serie de éxitos que incluían The Gambler, Lucille e Islands in the Stream. En 2018, Rogers descartó las fechas finales de su gira de despedida debido a problemas de salud.

Nacido en Texas, Rogers comenzó su carrera a fines de la década de 1950 y rápidamente se convirtió en activo en el rockabilly, el jazz y otros géneros que trajo a su estilo country.

FEW (AFP, dpa)

