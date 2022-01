Muere a los 93 años Hardy Krüger, leyenda del cine alemán

Hardy Krüger, nacido en Berlín, vivía en California, Estados Unidos desde hace tiempo, y murió el miércoles (19.01.2022) en su residencia.

"Nuestro más sentido pésame para su esposa Anita, con quien estuvo felizmente casado durante 46 años, y para su familia", dijo la agencia artística que lo representaba.

Hardy Krüger en "The One That Got Away". (1957).

A lo largo de su vida, Krüger hizo campaña contra el olvido de los crímenes de los nacionalsocialistas. La lucha contra el racismo y la educación de los jóvenes fueron la obra de su vida. "Su calidez de corazón, su alegría de vivir y su inquebrantable sentido de la justicia lo harán inolvidable", añadió.

El actor y autor alemán Hardy Krüger (izqda.), con su hijo, Hardy Krüger jr., en el cumpleaños 90 del actor, en 2001.

Krüger fue el primer actor alemán en lograr el reconocimiento internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Su gran avance frente a la cámara se produjo en 1956 cuando protagonizó la película de guerra inglesa "The One That Got Away". Luego participó en decenas de producciones cinematográficas y televisivas y escribió numerosas novelas.

Noticia en desarrollo

