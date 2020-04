Muere a los 87 años Denis Goldberg, símbolo de la lucha contra el apartheid

"Su familia y la Fundación Legado de Denis Goldberg se entristecen por anunciar que Denis Goldberg murió justo antes de la medianoche del miércoles, 29 de abril de 2020", escribió este jueves (30.04.2020) la fundación que lleva su nombre en un comunicado. Goldberg, una de las principales figuras de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, famoso compañero de viaje y de cautiverio de Nelson Mandela, murió a la edad de 87 años. "La suya fue una vida bien vivida en la lucha por la libertad en Sudáfrica. Le echaremos de menos", agrega el comunicado.

Nacido de padres comunistas, el joven ingeniero se unió, a principios de la década de 1960, al ala armada del Congreso Nacional Africano (ANC), en la vanguardia de la lucha contra el régimen racista blanco en el poder en Sudáfrica. Fue detenido en 1963 con un puñado de líderes famosos de la causa negra, incluidos Walter Sisulu, Govan Mbeki y Andrew Mlangeni. Un año más tarde fue condenado a cadena perpetua junto a Nelson Mandela en el famoso juicio de Rivonia.

Único blanco en comparecer, fue separado de sus compañeros, encarcelado en la isla-prisión de Robben Island, y estuvo detenido durante 22 años en una penitenciaría de la capital Pretoria. A su salida de la cárcel se exilió en el Reino Unido hasta que Sudáfrica abolió el "apartheid" y emprendió el camino hacia la democracia (inaugurada oficialmente con la victoria de Mandela en las primeras elecciones multirraciales, en 1994).

Honrado en Londres en 2016 junto a su compañero de lucha Ahmed Kathrada, Denis Goldberg había lamentado que su país siguiera desgarrado por las tensiones raciales. En su última entrevista, concedida a DW en febrero, Goldberg decía: "No debemos olvidar el pasado, no debemos dejar que vuelva a pasar, de ninguna manera… tenemos que asumir nuestras responsabilidades y evitarlo". Y se mostraba optimista: "Veo que día a día la gente en todo el mundo dice 'basta de tonterías, miremos hacia adelante, hagamos cosas juntos', especialmente gente joven, y eso me gusta".

lgc (afp/efe/dw)

