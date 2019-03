Muere a los 76 años Scott Walker, influyente figura del rock

Scott Walker, antiguo miembro de The Walker Brothers y considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock, ha fallecido a los 76 años, ha informado este lunes (25.03.2019) su última discográfica, la británica 4AD.

Walker, que nació en Estados Unidos pero adquirió después la ciudadanía británica, fue el vocalista de la banda pop The Walker Brothers, antes de emprender una carrera en solitario en 1967.

Pese a ser poco conocido del gran público, se le atribuye haber tenido una importante influencia durante décadas en músicos británicos como David Bowie, Pulp y Bat for Lashes.

"Innovador de la música británica"

Con gran tristeza anunciamos la muerte de Scott Walker", afirmó su discográfica 4AD en Twitter, calificándolo omo "titán único e innovador a la vanguardia de la música británica". El líder de Radiohead, Thom Yorke, aseguró que Walker tuvo "una gran influencia para Radiohead y para mí mismo, mostrándome cómo podía usar mi voz y mis palabras".

A Walker no se gustaba la fama, y durante su carrera pasó largas temporadas alejado de los focos y la publicidad, lo que le valió la reputación de reservado y enigmático.

Se consideran clave sus discos en solitario Scott, Scott 2, Scott 3 y Scott 4, producidos antes de que en los años 70 la banda volviera a reunirse para sacar su último álbum.

Walker dedicó los años siguientes a sacar otros discos propios y a componer otras piezas, como bandas sonoras para los filmes "Toxic Affair", "Pola X" y, en 2018, "Vox Lux", con Natalie Portman. También compuso para espectáculos de danza contemporánea, entre ellos "And who shall go to the ball? What shall go to the ball?", con coreografía del español Rafael Bonachela.

En 2017, la cadena pública británica BBC celebró su música con un concierto especial durante la temporada de los Proms (serie anual de música clásica orquestal), en el Royal Albert Hall de Londres.

FEW (EFE, AFP)

