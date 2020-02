Mourinho contra Nagelsmann: ¿quién ganará en la Champions?

La era Guardiola en el Bayern

Mandzukic, "la vícitima de Pep"

Otros jugadores no lo tienen fácil bajo el mando de Guardiola. En 2014, Mario Mandzukic abandonó el Bayern tras dos años y 48 goles. Con el entrenador Jupp Heynckes era uno de los indispensables, pero en el sistema Guardiola, el croata no cuadra. "No me gusta su estilo de juego", dijo el entrenador. Poco tiempo después, Mandyukic se fue y desde entonces juega el goleador Robert Lewandowski.