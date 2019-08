Momentos estelares de la gira europea de Rammstein

13 semanas de fuegos artificiales. La gira "Europe Stadium Tour 2019" de la banda alemana Rammstein dio prácticamente todos los días que hablar a los medios de comunicación, que han comentado los pormenores de sus actuaciones. Aunque también hubo notas sobre los pasos de los miembros de Rammstein fuera del escenario. Así pues, hemos visto a Till Lindemann, líder de la banda, a los mandos de un avión, y hemos sabido que pescó desnudo en Finlandia y que expulsó a Sean Lennon, hijo del legendario miembro de los Beatles, del backstage de uno de sus conciertos. Al parecer, Lindemann entendió que Sean se había presentado allí diciendo que era John Lennon, por lo que pensó que se estaba burlando de él y mandó echarlo. Quizá haya que comprobar si Lindemann no ha perdido audición después de tantos conciertos a todo decibelio.

Durante uno de los descansos de la gira, Till Lindemann, líder de Rammstein, lee un libro sobre la muerte titulado "Últimos deseos".

Análisis de cada uno de sus gestos

En los conciertos hubo espacio para declaraciones políticas, algo atípico en la banda. En el concierto de Viena, al igual que hicieran antes en Fráncfort, un mar de manos del público trasladó a los músicos en lancha neumática hasta el escenario. Una vez encaramados en la tarima, los recibió un cartel con la palabra "Bienvenidos", un mensaje inequívoco en el contexto del debate europeo sobre migración. El público recibió el gesto con júbilo. En Polonia, donde la comunidad LGBT+ se encuentra en una difícil posición entre el Estado y la Iglesia, los miembros de Rammstein enarbolaron banderas arcoiris. En Rusia, el beso que se dieron dos miembros (hombres) de la banda fue otro gesto en favor de la tolerancia.

Los medios y los fanáticos del grupo se encargan de interpretar y analizar cada frase de sus canciones, cada gesto y cada giro musical. Pero los miembros de Rammstein no les ayudan a hacerlo. Lindemann dijo en una entrevista concedida en 2011 a la revista musical Rolling Stone: "Cuando uno pierde la inocencia, se pone un corsé del que no es muy sencillo salir. Así no puede desarrollarse el arte".

Un ejemplo reciente de la capacidad de provocación de Rammsteinestá en el trailer del video de la canción "Deutschland".

En él aparecen los mimbros de la banda ataviados con uniformes de campos de concentración y sogas al cuello esperando su ejecución. Este fragmento provocó un auténtico escándalo por la supuesta instrumentalización de víctimas de la Alemania nazi. El video de la canción, con una duración de 10 minutos, apareció poco después, y el episodio del tráiler quedó contextualizado en una representación de 2000 años de historia alemana. En el viedo, una mujer negra encarna a Alemania, lo que debió de desorientar a los fanáticos de derechas de la banda.

Luz, fuego, ruido

El espectáculo de la gira estuvo tan marcado por la gigantesca escenografía luminotécnica y pirotécnica, que apenas hubo lugar para los mensajes políticos, como ocurre en los videos. No hubo espectador que no sintiera el calor de la pirotecnia sobre su rostro. Prácticamente en todas las canciones hubo algo que ardió, como el enorme cochecito de bebé durante la canción "Puppe" (Muñeca), en llamas junto al imponente Lindemann, que apareció ataviado como un muchachito de tres años.

Rammstein: un espectáculo no apto para pirofóbicos.

Tras un cuarto de siglo de existencia, ¿cuánto espacio le queda a Rammstein para la provocación? En cuanto a su estilo ¿cuánta innovación es musicalmente posible en una formación que ya encontró su sello hace tiempo? Estas cuestiones quedaron en un segundo plano durante la gira, en la que el espectáculo visual fue protagonista. En cuanto a su público, sigue estando conformado mayoritariamente por personas entre los 25 y los 55 años, lo que no es de extrañar, a la vista del elevado precio de las entradas.

Entradas agotadas

El vestuario fue impactante, desde los labios y ojos de Till Lindemann maquillados en negro hasta el traje dorado y la gorra de aviador del teclista "Flake" Lorenz.

"Flake" Lorenz, el teclista que ofrece el contrapunto al corpulento Till Lindemann.

Si a ello le sumamos la parte pirotécnica, ¿nos encontramos ante una estética criptofascista? ¿O es una alusión a las máquinas de la década de los 20? Tal vez aquí tampoco conviene meterse en demasiadas profundidades.

Se ha escrito mucho sobre el típico sonido Rammstein. El autor de estas líneas quedó sorprendido tras asistir a su primer concierto de Rammstein durante la Gira 2019 y comprobar la poca agresividad de sus guitarras y baterías y la claridad con la que se elevaba la voz de Lindemann.

¿Qué queda de la primera parte del "Europe Stadium Tour" que Rammstein proseguirá en 2020? Fanáticos entusiasmados (algunos probablemente ensordecidos) y toda una serie de impresiones, notas, comentarios y publicaciones en redes sociales sobre la banda. También la ilusión por la segunda parte de la gira, que arrancará en Klagenfurt el 25 de mayo de 2020. Si alguien está pensando en venir hasta Alemania para vivir un concierto de Rammstein en su país de origen, puede ir haciendo otros planes: las entradas de todos los conciertos en Alemania en 2020 están agotadas.

(ms/mn)

