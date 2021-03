Momento de silencio en los Goya por víctimas de la pandemia

Berlinale 2021: los galardonados con los Osos de Oro y Plata

Oro de Plata: Mejor actriz secundaria

Para la película húngara "Forest - I See You Everywhere", el director Bence Fliegauf apenas contaba con medios económicos. Por eso su elenco está formado por actores aficionados, además de actores profesionales. Lilla Kizlinger también tuvo su debut cinematográfico con esta cinta. Ganó el Oso de Plata a la Mejor actriz de reparto.