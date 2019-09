Mogherini evalúa en México relación con la Unión Europea

10 cosas que debe tener en cuenta en México y Alemania

Sobrevivir en un supermercado

Si visita un supermercado alemán, le aconsejamos organizarse bien para evitar estrés a la hora de pagar, ya que tendrá que prescindir de los ágiles empleados que empacan las compras en México. Lleve sus propias bolsas y empaque sus compras de forma estratégica y rápida para no desesperar a las personas que están formadas detrás de usted. No olvide que los supermercados no abren los domingos.