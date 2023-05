La traducción literal es "en medio de la Pampa”. Los alemanes suelen utilizar esta frase cuando quieren expresar que algo está muy alejado o se encuentra en medio de la nada. Por ejemplo: "Was macht ihr hier mitten in der Pampa?” (¿Qué hacen ustedes aquí en medio de la nada?). Sin embargo, al usar esta expresión no hacen referencia a la Pampa que se encuentra en Argentina, Uruguay y Brasil.