Misteriosas infecciones de viruela del mono en cada vez más países

Hasta ahora, las infecciones de viruela del mono en humanos se conocen principalmente de algunas regiones de África. Las infecciones y los casos sospechosos registrados ahora en Gran Bretaña, España, Portugal, EE.UU. y Canadá son, al parecer, de la variante de África Occidental, que, en contraste con la variante de África Central, tiene un curso más leve. Como medida de precaución, el Instituto Robert Koch (RKI) también ha pedido que se aumente la atención en Alemania.

¿Cuáles son los síntomas?

La viruela del mono humana da lugar a una erupción cutánea con pústulas y ampollas que se abren al cabo de un tiempo y sobre las que luego se forman costras. Rara vez se forman cicatrices permanentes. La erupción tiene un aspecto diferente según la fase y puede parecerse a la varicela o a la sífilis. Después de unas tres o cuatro semanas, la enfermedad desaparece. Solo en muy raras ocasiones puede ser mortal, sobre todo en niños pequeños.

El periodo de incubación de la viruela del mono es de 7 a 21 días, pero los síntomas suelen aparecer al cabo de 10 a 14 días. Entonces, además de la erupción cutánea, pueden aparecer dolor de cabeza, muscular y de espalda, fiebre, escalofríos, agotamiento e inflamación de los ganglios linfáticos.

¿Cómo me protejo de la viruela del mono?

No existe una terapia específica ni una vacuna contra la viruela del mono. Pero los expertos médicos opinan que la vacuna contra la viruela también protege relativamente bien contra la viruela del mono. Aunque el virus de la viruela del mono no está directamente relacionado con el virus de la viruela, ambos tipos de viruela pertenecen al mismo género viral. Por lo tanto, son lo suficientemente similares como para que el sistema inmunitario responda a una infección.

Gracias a una gran campaña de vacunación, la viruela humana "normal" se considera erradicada en todo el mundo desde 1980. Sin embargo, según el RKI, gran parte de la población mundial ya no está inmunizada.

Difícil búsqueda de vías de transmisión

Para la transmisión de persona a persona, la viruela del mono humana requiere un contacto muy cercano. En la mayoría de los casos, las vías de transmisión terminan después de unas pocas personas. Se está investigando intensamente para determinar si la transmisión se produce por el contacto de una zona de la piel lesionada con la secreción de la viruela.

En el primer caso, que se produjo hace unos quince días, las autoridades sanitarias británicas pudieron rastrear el origen con facilidad, ya que al parecer el paciente había traído el virus consigo de un viaje a Nigeria.

El seguimiento de cuatro casos más recientes es mucho más difícil, porque los hombres en cuestión no habían viajado previamente a África y no habían estado en contacto con los otros casos. Las autoridades sanitarias buscan ahora intensamente los misteriosos vínculos entre los casos, ya que la viruela del mono no se transmite con mucha facilidad.

Transmisión por contacto cercano

En la mayoría de los casos registrados hasta ahora, los afectados son hombres que han tenido contacto sexual con otros hombres. Sin embargo, muchos expertos británicos señalan explícitamente que aún no hay pruebas suficientes de que la viruela del mono humana sea una infección de transmisión sexual.

Es "probablemente demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la vía de transmisión o para asumir que la actividad sexual fue necesaria para la transmisión hasta que tengamos datos y análisis epidemiológicos claros", dijo el Dr. Michael Skinner, profesor de virología en el Imperial College de Londres.

El profesor Jimmy Whitworth, catedrático de Salud Pública Internacional de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), comparte la misma opinión: "La vía de propagación más probable en este grupo es el contacto cercano: tocar la piel o la ropa de cama o compartir utensilios. No es necesario suponer una transmisión sexual a través de las secreciones genitales u orales".

Si tiene síntomas, hágase un test

El artículo del RKI afirma que la viruela del mono también debe considerarse como una posible causa en el caso de cambios cutáneos poco claros similares a la viruela, incluso si las personas afectadas no han viajado a determinadas zonas. Según el RKI, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres deben "buscar atención médica inmediatamente" en caso de que se produzcan cambios inusuales en la piel.

El virus que causa la viruela del mono, visto a través del microscopio.

La Dra. Susan Hopkins, de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), también aconsejó prestar especial atención: "Instamos a los hombres homosexuales y bisexuales, en particular, a que estén atentos a las erupciones o lesiones inusuales y a que se pongan en contacto con un servicio de salud sexual inmediatamente", dijo Hopkins.

Zoonosis clásica

La viruela del mono se registró por primera vez en humanos en la República Democrática del Congo en 1970. Se han producido casos aislados principalmente en países de África Central y Occidental. Sin embargo, en general, la Organización Mundial de la Salud califica el riesgo endémico como extremadamente bajo.

El agente patógeno que causa la viruela del mono circula probablemente en los roedores. Los monos se consideran los llamados falsos huéspedes. Un falso huésped puede ser infectado, pero el parásito no puede desarrollarse más en él.

"Las infecciones pueden transmitirse a través del contacto con las secreciones de los animales infectados", señala el informe del RKI. La transmisión se produce principalmente a través de las mordeduras (ardillas, ratas, primates), contacto cercano (como "mascota"), del contacto con la sangre y las secreciones de los animales, de la ingestión (carne de mono infectada) y de la infección por gotas. Es decir, una zoonosis clásica, causada por el contacto cercano o el consumo de animales infectados.

