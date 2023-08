Misión Mediterráneo

Imagen: Anupam Deb Kanunjna/DW

Unas 160.000 personas llegaron el año pasado a Europa cruzando el Mediterráneo. 2.439 han sido declaradas como muertas o desaparecidas, se estima que la cifra real debe ser aún mayor. También este año miles de emigrantes han emprendido rumbo al norte, buscando una vida mejor. El barco de rescate alemán 'Humanity 1' y su tripulación internacional cruzan el Mediterráneo para salvar a los emigrantes náufragos.

Muchas veces encuentran botes sobrecargados a punto de hundirse. En las operaciones de rescate, cada maniobra debe ser ejecutada a la perfección, por eso es imprescindible absolver un intenso entrenamiento.

El reportero de DW Anupam Deb Kanunjna pasó dos semanas a bordo del 'Humanity 1' y observó de cerca a la tripulación durante el entrenamiento y las operaciones de rescate.

