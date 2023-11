Misión del Pentágono hacia Guyana por disputa con Venezuela

Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos visitarán la próxima semana Guyana por la controversia territorial que este país mantiene con Venezuela por el Esequibo, un territorio rico en petróleo y recursos naturales, anunció el jueves (23.11.2023) el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo.

"Estamos trabajando con nuestros aliados (...). Tendremos la visita de dos equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos la próxima semana y luego varias visitas en diciembre y una representación de alto nivel", dijo Jagdeo en una rueda de prensa. "Todas las opciones disponibles serán aprovechadas", agregó.

Por su parte, el presidente guyanés, Irfaan Ali, comentó que "en los próximos días, semanas y meses", su país verá "una mayor colaboración" con sus socios internacionales en torno a la disputa con Venezuela por el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, ubicado al oeste del río Esequibo.

Ali: "Nada que temer"

Durante una visita a la localidad de Kumaka, Ali pidió a los residentes tener confianza en torno a este conflicto territorial, al recordar que su país cuenta con apoyo de los países de la Commonwealth, de La Comunidad del Caribe (Caricom) y otros socios externos, entre ellos Estados Unidos.

"No damos nada por sentado (...) Por eso es que nuestra estrategia general es que no hay nada de que alarmarse. No hay absolutamente nada que temer. Estamos haciendo todo de acuerdo con las directrices internacionales, y creemos que Venezuela no actuará imprudentemente", afirmó.

El mandatario insistió en que el Esequibo "pertenece a Guyana" y pidió a la ciudadanía de su país no permitir que las declaraciones procedentes de Venezuela les "infundan miedo".

Además, reiteró su solicitud a Venezuela de que se apegue a las leyes internacionales y trabaje en una resolución pacífica, en el marco de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para resolver la disputa.

Venezuela celebrará un referendo consultivo sobre este tema el próximo 3 de diciembre, en el que busca que los venezolanos respondan cinco veces sí para rechazar los alegatos de Georgetown en el pleito y respaldar las intenciones del Ejecutivo, entre ellas la eventual anexión de esa zona al mapa nacional.

gs (afp, efe)