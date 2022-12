++ Minuto a minuto: la condena a Cristina Fernández ++

Todas las informaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés)

02:19 Bolsa argentina cierra con ganancia de 2,20% a 168.090,06 puntos

El índice líder Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró el martes con un avance de 2,20% a 168.090,06 puntos.

El volumen de negocios en acciones alcanzó los 2.763,7 millones de pesos (15,6 millones de dólares al cambio del día). En el tablero principal, el repunte más importante fue para Banco Macro (+5,43%), en tanto que la baja más significativa la sufrió Cablevisión Holding (-0,61%).

02:01 Cristina Fernández: "No voy a ser candidata a nada"

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, confirmó que no será "candidata a nada" en las elecciones de 2023, después de que se anunciara su condena a 6 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio por corrupción durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero", el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), dijo la también expresidenta.

01:50 Presidenta de Honduras se solidariza con Cristina Fernández

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue sentenciada a seis años de prisión por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas.

"Nuestra solidaridad y apoyo con la compañera @CFKArgentina, quien enfrenta ahora el ataque del 'Lawfare' después de sobrevivir un atentado fallido en su contra. La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. #FuerzaCristina", indicó Castro en un mensaje en la red social Twitter.

01:38 Apoyo unánime del Ejecutivo a Cristina Fernández tras la sentencia

El Ejecutivo argentino expresó su apoyo unánime a la vicepresidenta, Cristina Fernández, tras conocerse la sentencia en su contra por un caso de corrupción durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Tras conocerse la sentencia contra Cristina Fernández, el ministro argentino de Economía, Sergio Massa, calificó, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, de "insostenible" el fallo contra la exmandataria (2007-2015).

"Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica... en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada", escribió el que fuera jefe de Gabinete de Cristina Fernández (2008-2009) y candidato presidencial en 2015.

01:00 Presidente argentino dice que "una persona inocente" fue condenada

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, indicó que "una persona inocente" fue condenada, después de que se conociera la sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta, Cristina Fernández.

"Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

00:32 Oposición argentina: "se hizo justicia" con el fallo de Fernández

La oposición argentina declaró que "se hizo justicia" con la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández en un caso de corrupción durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, integrante de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, y uno de los rostros más posicionados para las elecciones presidenciales de 2023, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que escribió con mayúsculas: "ERA IMPUNIDAD O JUSTICIA. Y SE HIZO JUSTICIA".

"Este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época", reza el texto de la carta que comparte el político conservador, que agrega: "Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos".

gs (efe, afp)