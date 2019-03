++Minuto a minuto: EEUU celebra el retorno de Guaidó a Venezuela y le reafirma su apoyo ++

21:50 horas (CET). EEUU celebra el retorno de Guaidó a Venezuela y le reafirma su apoyo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró este lunes el retorno a Venezuela del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington y más de 50 países como presidente interino de la nación caribeña. "Estados Unidos celebra al pueblo de Venezuela por sus acciones para crear una transición democrática pacífica y felicita al presidente interino Juan Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región", dijo Pompeo en un comunicado. (AFP)

21:41 horas (CET). Mogherini y la presidenta de la Asamblea General de la ONU abordan la crisis venezolana

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, abordaron hoy la crisis venezolana en un encuentro en Bruselas. Ambas discutieron las acciones "concretas" promovidas por el grupo de contacto internacional auspiciado por la UE para tratar de facilitar una salida pacífica, política y democrática, la única posible, según informó el servicio diplomático europeo en una nota. (Europa Press)

21:19 horas (CET). Presidente de Panamá confía en que Guaidó sacará a Venezuela de la crisis

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, confió en que el proclamado gobernante interino de Venezuela, Juan Guaidó, saque a ese país de la profunda crisis política y social que ha provocado, entre otros, un éxodo sin precedentes de venezolanos, muchos llegados a Panamá. "Presidente interino @jguaido, con el respaldo de su Pueblo y la comunidad internacional, llevará a su país a una solución pacífica, democrática y venezolana de la crisis actual. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!", escribió Varela en un cuenta de Twitter. (EFE).

21:14 horas (CET). ONU sigue de cerca el retorno de Guaidó a Venezuela

Naciones Unidas aseguró que está siguiendo de cerca la vuelta a Venezuela del líder opositor Juan Guaidó, y volvió a subrayar la importancia del diálogo para encontrar una solución al conflicto político. "Por lo que he visto (Guaidó) ha podido entrar en el país sin dificultades. (...) Seguiremos de cerca la situación", afirmó este lunes en una rueda de prensa el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric, que apuntó que la organización sigue estando "muy preocupada" por la situación que se vive en el país. El portavoz también insistió en que la "situación sólo se puede solucionar con un diálogo político", una posición en la que la ONU ha persistido en numerosas ocasiones. (EFE)

19:35 horas (CET). Guaidó pregunta a Fuerzas Armadas "¿qué más van a esperar?"

El líder opositor venezolano Juan Guaidó preguntó este lunes a los miembros de la Fuerza Armada del país "¿Qué más van a esperar?" al reiterar la solicitud de que dejen de apoyar al Gobierno de Nicolás Maduro. "Las Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar?, ya vieron como más de 700 oficiales están del lado de la Constitución, y por ahí hay unos cínicos que están diciendo que es poco", dijo Guaidó ante miles de simpatizantes que acudieron a una plaza del este de Caracas a brindarle su apoyo tras su regreso al país. "Sabemos que el 80 por ciento está a favor del cambio, lo sabemos, se han comunicado con nosotros, nos han hablado", aseguró el jefe del Parlamento que en enero se proclamó presidente encargado de Venezuela, por considerar que Maduro usurpa la Presidencia. "Nos amenazaron a todos los que estamos aquí (...) de cárcel, de muerte, y le digo yo a ellos, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de las amenazas que nos van a detener, aquí estamos más fuertes y unidos que nunca (...) con la mirada en el futuro", dijo. Comentó, dirigiéndose a los miembros de la Fuerza Armada, que pese a estas amenazas "alguien no cumplió, muchos no cumplieron" las órdenes que supuestamente les dieron desde el Ejecutivo. (EFE)

19:05 horas (CET). Autoridades de Venezuela analizan el "caso Guaidó"

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó este lunes que las autoridades están analizando la situación de Guaidó. "Su comportamiento, sus actividades, serán cuidadosamente analizadas por las instituciones del Estado. Se tomarán medidas apropiadas", afirmó en una entrevista con una televisión rusa. "Guaidó fue una persona que en una plaza pública se autoproclamó presidente, lo que podría parecer realmente extravagante para Venezuela. Ahora lleva esta extravagancia y ridiculez a algunos países, cuyos Gobiernos son satélites del mandato de Estados Unidos", argumentó. "El Gobierno venezolano posee instituciones sólidas y sostenibles. Todo esto está contemplado en nuestra legislación penal y está contemplado también en todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de nuestras instituciones. Así que las instituciones venezolanas seguirán preservando el Estado de derecho en el país", afirmó. (Europa Press)

18:49 horas (CET). Guaidó convoca a nuevas protestas para el sábado

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, convocó a una nueva marcha el próximo sábado para redoblar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, en su primer discurso al regresar a Venezuela este lunes tras haber desafiado la prohibición de salida del país. "El sábado continuamos en las calles, toda Venezuela vuelve a las calles. No nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad", dijo Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, ante miles de seguidores que lo recibieron en una plaza del este de Caracas. (AFP)

18:32 horas (CET). Eurodiputados pedirán interceder para que Maduro acepte ayuda humanitaria

El jefe de la delegación de la Eurocámara desplazada a la frontera peruana el 1 y 2 de marzo para comprobar la crisis humanitaria y de refugiados en Venezuela, el eurodiputado popular Luis de Grandes, adelantó que pedirá a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que interceda ante el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que acepte la entrada de ayuda humanitaria. "Negar, tras lo visto en Tumbes, la crisis humanitaria en Venezuela además de una enorme crueldad e irresponsabilidad supone una actitud intolerable en un responsable político", subrayó el eurodiputado popular. De Grandes pedirá a Mogherini que se dirija a Maduro para que permita la entrada a la ayuda humanitaria y subrayó la necesidad de que la Unión aumente su ayuda para atajar la crisis humanitaria en Venezuela. (Europa Press)

18:20 horas (CET). Guaidó critica al Gobierno y hace llamado a las Fuerzas Armadas

En su discurso ante miles de seguidores en Caracas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, criticó al Gobierno de Nicolás Maduro por haber impedido el ingreso de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, llamó a las Fuerzas Armadas a darle la espalda a Maduro, exigió que éste deje el cargo y llamó a la ciudadanía a seguir resistiendo y luchando para conseguir el retorno de la democracia al país.

18:11 horas (CET). Guaidó llega hasta la plaza Alfredo Sadel

En medio de fuertes medidas de seguridad aplicadas por sus seguidores, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó hasta la plaza Alfredo Sadel, en Caracas, donde miles de seguidores se congregaron para recibirlo en su retorno a Venezuela. En otras ciudades del país también se realizaron movilizaciones para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro del poder.

17:42 horas (CET). Arreaza denuncia "soberbia colonialista" de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este lunes (04.03.2019) la "soberbia colonialista" de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, quien apeló a la Doctrina Monroe para defender el intervencionismo en países como Venezuela. "Con soberbia colonialista, John Bolton se enorgullece de enarbolar la anacrónica e ilegal Doctrina Monroe de 1823 para Nuestra América hoy. Para los pueblos latinoamericanos esto ha sido y será siempre inaceptable. Pero vemos a varios gobiernos agradecerlo y hasta celebrarlo", afirmó Arreaza a través de su cuenta en Twitter.

En una entrevista con la cadena de televisión CNN, Bolton sostuvo que "en esta administración no tenemos miedo de usar la frase 'Doctrina Monroe'". "Este es un país de nuestro hemisferio y ha sido el objetivo de todos los presidentes de Estados Unidos desde Ronald Reagan, tener un hemisferio completamente democrático", añadió. (Europa Press)

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Manuel, esperaba en la fila de la Cruz Roja. Su hermana menor necesita medicinas.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana La masiva inmigración en los últimos años, dío lugar a un mercado informal en las casas aledañas al puente. Ahora, el mercado se extiende a todas las calles del barrio.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana El 20 por ciento de los venezolanos que cruzan el puente hacia Colombia lo hacen para buscar nuevas oportunidades.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Las llantas gastadas se compran en las ciudades principales de Colombia y se venden en Cúcuta a unos 20 dólares cada una.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Raul vive de vender las llantas a sus compatriotas. El precio no incluye el costo de pasarlas por las trochas "Si la Guardia Nacional de Venezuela se las ve, se las roban".

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Muchas de las llantas que se venden en la frontera son de segunda mano o ya desechadas en Colombia. Algunas han sido reparadas con parches, sus cubiertas están gastadas y son inseguras en condiciones de lluvia.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Rangy Hurtado es enfermero, sus conocimientos para apoyar la labor médica en los quirófanos en Venezuela le ayuda ahora a hacer curaciones a domicilio.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Rangy Hurtado elige las mejores llantas usadas del puesto callejero de Raúl. Elige las dos con más perfil, pero le preocupa que una de ellas tenga una marca de desgaste muy fuerte en el interior “yo creo que el rin va a cubrir esa parte".

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana En los tiempos en que la economía de Venezuela era estable y próspera Rangy compraba llantas nuevas cada año. “Antes con unas llantas así de gastadas uno se arriesgaba a una multa". Ahora, desde que no tengan alambres saliendo están como nuevas.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Rangy pagó por dos llantas usadas 60.000 pesos (unos 16 euros ó 20 dólares). “Casi dos meses de mi salario”.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Los venezolanos que cruzan la frontera dependen de carreteros que les ayuden a llevar el peso de las maletas. Pagan 5.000 pesos (€ 1,40) por viaje.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana El mercado ilegal de medicinas no es una novedad en la frontera, pero lo que ha sucedido es una verdadera explosión de informalidad.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Enrique trabajaba antes como fabricante de zapatos. Ahora los arregla en la frontera porque no tiene la documentación suficiente para conseguir un trabajo estable en Colombia.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Enrique afirma que para los venezolanos hasta arreglar los zapatos es un lujo. “Cobrarles 2.000, 3.000 pesos (menos de un euro) es casi un mes de salario para muchos en Venezuela".

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Enrique arregla cualquier tipo de zapato. “la técnica depende del daño y del presupuesto del cliente, muchas veces habría que cambiar la suela, pero no les alcanza. Entonces la cosemos”.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Tanto pastillas de uso casero, como medicinas especializadas, se pueden encontrar en las calles de Cúcuta a un precio menor que en Venezuela.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Los controles migratorios de ambos países detienen mucha mercancía que se considera prohibida, como los repuestos para vehículos. “Toca cruzar por el puente y pagarles, o por la trocha”, dice un venezolano.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Tanto la guardia venezolana, como la policía colombiana vigilan el puente. Pero el contrabando de mercancías es casi tradicional en la frontera.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana No todos los venezolanos que cruzan lo hacen para emigrar. Gran parte de ellos lo hace para comprar alimentos para sus familias.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Jerry sostiene que la corrupción de alto y de bajo nivel fue lo que arrastró a Venezuela a esta crisis. "Yo podría vender esta medicina más cara en Venezuela y me la comprarían, pero eso sería hacerle daño a los que la necesitan".

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana La falta de atención médica, de comida y de recursos básicos dañó radicalmente el estilo de vida de los venezolanos.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Entre los productos que más compran los venezolanos en Colombia están el aceite de cocina, productos de aseo y harina.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Quienes se arriesgan a cruzar mercancía regulada, como las llantas de vehículos, se arriesgan a que la Guardia Venezolana les quite los productos.

Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Simón Bolívar, el puente de la esperanza venezolana Al menos unas 60.000 personas cruzan a diario el puente Simón Bolívar. Este sería uno de los pasos obligados en la estrategia del gobierno de Guaidó para llevar ayuda humanitaria a su país. Autor: Felipe Abondano



