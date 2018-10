Ministro francés pide a Alemania dejar de posponer para potenciar la UE

El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, conminó al Gobierno alemán que dirige la canciller Angela Merkel a acelerar la puesta en marcha en la Unión Europea de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas y de un presupuesto común para la eurozona. "Urge tomar decisiones. No podemos esperar más", señaló el político galo en declaraciones que publica la edición del jueves (04.10.2018) el diario muniqués 'Süddeutsche Zeitung'.

La situación de la política interna alemana no puede ser tomada "como pretexto para posponer decisiones políticas urgentes", agregó. Sobre el cuestionado impuesto digital, que afectaría a las grandes empresas tecnológicas y de Internet, debería alcanzarse un acuerdo antes de que termine 2018, recordó Le Maire. En relación al presupuesto común de la eurozona, el ministro francés se mostró más pesimista. "O se pone en marcha un presupuesto para la eurozona o llegará el momento en que no habrá eurozona", sentenció para a renglón seguido resaltar que los 19 países que integran la zona de la moneda única no cuentan con todos los instrumentos para superar una nueva crisis financiera. (dpa)

