Ministro español viaja a México tras polémica "pausa" en relaciones bilaterales

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, firmaron este miércoles (09.03.2022) cuatro acuerdos con el objetivo de "acelerar aún más las estrechas relaciones y el dinamismo entre dos países que comparten historia, lengua, intereses y valores". El ministro español viajó a Ciudad de México en plena polémica por la propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de establecer una "pausa" en las relaciones bilaterales por "los abusos" de empresas españolas durante gobiernos anteriores.

López Obrador celebró la llegada de Albares, pero volvió a referirse a la cuestión durante su habitual conferencia de prensa matinal. "Cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad. La relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país, y aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista", dijo hoy.

"No sé muy bien qué quiere decir pausa, en cualquier caso mi visita hoy en día lo que hace es acelerar esa relación, que no es nada nuevo, se acelera ya desde hace muchos años", dijo Albares. "Año a año hay más españoles en México y más mexicanos en España", dijo. Albares destacó, que su visita oficial a México pretende "relanzar nuevos aspectos de nuestra relación". "Hemos acordado también comenzar las tareas para que haya una nueva comisión binacional lo antes posible, que no se reúne desde el año 2017", concretó.

Con la firma de estos acuerdos, ambos países emitieron también una declaración conjunta en la que se reafirma "el valor que conceden a su relación de hermandad" y coinciden en celebrar el 45º aniversario de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y España, que se cumplirá el próximo 28 de marzo. (efe/afp)