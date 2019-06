Ministro de Exteriores iraní: "Guerra corta" con su país es una "ilusión"

La idea de una "guerra corta" contra Irán es una "ilusión", advirtió este jueves (27.06.2019) el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mohamad Javad Zarif (foto), en alusión a las declaraciones del presidente Donald Trump.

Una "'guerra corta' con Irán es una ilusión" tuiteó Zarif un día después de que Trump explicara que no buscaba una guerra con el régimen de Teherán, pero que si ello ocurriera, "no duraría mucho". El ministro añadió una serie de aforismos en sus tuits para criticar las declaraciones de Trump, que a su juicio son "amenazas para la paz". "Las sanciones no son una solución alternativa a la guerra, SON una guerra", escribió el ministro.

Irán evitará superar límite máximo de uranio enriquecido

Por otra parte, Irán evitará superar el volumen máximo de sus reservas de uranio poco enriquecido establecido en el acuerdo nuclear de 2015, informó una fuente diplomática en Viena. "No lo superará hoy", señaló la fuente a la AFP, bajo cubierta del anonimato, evocando una posible "razón política" para esta retención, en tanto los europeos han multiplicado en los últimos días sus esfuerzos para reducir la tensión en el Golfo.

Irán había anunciado a mediados de junio que superaría a partir de este jueves el límite máximo de 300 kg de uranio enriquecido al 3,67%, previsto en el acuerdo de Viena. Teherán había dicho que ya no se consideraba obligado a respetar el límite, un año después de la retirada unilateral de Estados Unidos del pacto, en mayo de 2018. Irán también amenazó con enriquecer uranio a partir del 7 de julio más allá del 3,67% permitido.

De concretarse, estas violaciones al texto contribuirían a debilitar aún más el acuerdo con las grandes potencias, cuyo objetivo es garantizar el carácter estrictamente pacífico del programa nuclear iraní, que ya se vio muy afectado con el restablecimiento por parte de Washington de las sanciones estadounidenses que asfixian a la economía iraní.

"No buscamos un conflicto con Irán"

Por su parte, el secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Mark T. Esper, aseguró a la OTAN que su país no busca una guerra con Irán y pidió su apoyo para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz con más vigilancia o escoltas tras los ataques a petroleros atribuidos a Teherán.

"Nuestra estrategia es, en su núcleo, económica y diplomática. De nuevo: no buscamos un conflicto con Irán, estamos dispuestos a defender las fuerzas e intereses estadounidenses en la región. Nadie debería confundir moderación con debilidad", dijo Esper en una rueda de prensa tras participar en una reunión de ministros de Defensa de la Alianza.

Aunque las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, que comunica el golfo Pérsico y el de Omán, no figuraban en la agenda de la reunión, Estados Unidos informó a los aliados sobre la situación.

"Les he urgido a considerar declaraciones públicas en las que condenen el mal comportamiento de Irán, a recalcar que necesitamos una navegación libre en el estrecho de Ormuz y otras áreas, eso debe ser protegido", comentó.

La tensión en el Golfo creció considerablemente después de que Irán abatiera un dron estadounidense, el 20 de junio.

FEW (EFE, AFP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |